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Азаренко обыграла Лапко в Индиан-Уэллсе и сыграет с Сереной Уильямс

07.03.2019 10:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Азаренко обыграла Лапко в Индиан-Уэллсе и сыграет с Сереной Уильямс
Фото из открытых источников

В первом круге престижного теннисного турнира в Индиан-Уэллсе встречались Виктория Азаренко (48-е место в рейтинге WTA) и Вера Лапко (62). Матч начался в пользу более молодой теннисистки, Лапко повела в счете 2:0, однако затем Азаренко сделала брейк и в дальнейшем не позволяла сопернице выходить вперед.

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Итоговая победа Виктории Азаренко в двух сетах – 6:2, 6:3. Матч продолжался почти полтора часа. Следующей соперницей Азаренко станет еще одна экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс (10). Этот поединок предварительно состоится в ночь с 8 на 9 марта по белорусскому часовому поясу.

«На очереди – Серена Уильямс. Это будет по-настоящему непростой матч для меня. Встреча с Сереной – это не матч второго круга. Это будет огромное испытание для меня. Мы не играли друг с другом уже три года. После того как обе стали мамами, мы еще не встречались. Матч станет особенным для нас обеих», – цитирует Викторию АЗАРЕНКО официальный сайт тура.

В основной сетке одиночного женского турнира заявлены еще две белоруски, которые благодаря высокому рейтингу начнут борьбу со второго круга. Арина Соболенко (9) встретится с победительницей противостояния между француженкой Ализе Корне (52) и представительницей Австралии Айлой Томлянович (44). Александре Саснович (34) предстоит сыграть с украинкой Катериной Козловой (114).

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Кроме того, Арина Соболенко и Виктория Азаренко, а также Лидия Морозова сыграют в парном разряде турнира в Индиан-Уэллсе. Арина Соболенко в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс уже вышла во второй круг соревнований, нанеся поражение второй паре мира француженке Кристине Младенович и венгерке Тимеа Бабош – 6:1, 6:7 (4:7), 10:8. Виктория Азаренко сыграет в тандеме с украинкой Элиной Свитолиной, а Лидия Морозова – с уже традиционной напарницей японкой Сюко Аоямой.

В мужском одиночном турнире в Индиан-Уэллсе сыграет один представитель Беларуси – Илья Ивашко (96-е место в рейтинге ATP). Его первым соперником будет аргентинец Гвидо Андреоцци (88). Еще один белорус Егор Герасимов (138) пытался пробиться в основную сетку через квалификацию, однако в решающем раунде уступил представителю Узбекистана Денису Истомину (101).

Турнир в Индиан-Уэллсе продлится до 17 марта.

 
 
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В американском Индиан-Уэллсе стартовал престижный теннисный турнир с призовым фондом более $9 млн.
 
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