Масленка, Масленка, бывай зима красненька!

Масленица (на Городокщине говорили — Масленка) — древний славянский праздник, который проходил шумно и весело. Масленичная неделя приходится на пору зимы, когда увеличивался день и холод отступал. На Городокшине говорили: «Если на Масленицу петух напьется воды из-под крыши — весна будет ранняя». В течение всей недели деревня «трещала» от песен, музыки и смеха.

Для популяризации праздников народного календаря, возрождения белорусских народных традиций ЦТКиНТ организовал районный смотр-конкурс масленичных представлений «Играй, Масленка!», на котором каждое учреждение культуры представит программу, продемонстрирует художественный уровень и режиссуру, костюмы, уровень исполнительского мастерства, оригинальность в использовании местного колорита для изготовления масленичной куклы.





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