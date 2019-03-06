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Масленка, Масленка, бывай зима красненька!

07.03.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Масленица (на Городокщине говорили — Масленка) — древний славянский праздник, который проходил шумно и весело. Масленичная неделя приходится на пору зимы, когда увеличивался день и холод отступал. На Городокшине говорили: «Если на Масленицу петух напьется воды из-под крыши — весна будет ранняя». В течение всей недели деревня «трещала» от песен, музыки и смеха.

Для популяризации праздников народного календаря, возрождения белорусских народных традиций ЦТКиНТ организовал районный смотр-конкурс масленичных представлений «Играй, Масленка!», на котором каждое учреждение культуры представит программу, продемонстрирует художественный уровень и режиссуру, костюмы, уровень исполнительского мастерства, оригинальность в использовании местного колорита для изготовления масленичной куклы.

Масленка, Масленка, бывай зима красненька!

Подробнее читайте в №18 от 05.03.2019 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv

 
 
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Масленица (на Городокщине говорили — Масленка) — древний славянский праздник, который проходил шумно и весело. Масленичная неделя приходится на пору зимы,...
 
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