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Оптимизация госаппарата по-армянски: сократят почти треть министерств

07.03.2019 11:12 — Разное | Партизан  
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Правительство Армении одобрило законопроект, предусматривающий сокращение числа министерств с 17 до 12. Документ как неотложный отправлен в парламент.



Как сообщил министр юстиции Артак Зейналян, в состав кабмина войдут премьер-министр, два вице-премьера (один сокращается) и 12 министров: труда и социальных вопросов; здравоохранения; юстиции; образования, науки, культуры и спорта; окружающей среды; территориального управления и инфраструктур; индустрии высоких технологий; экономики; финансов; а также главы МЧС, МИД и Минобороны.

Согласно разработанному правительством законопроекту, упраздняются министерства культуры, диаспоры, сельского хозяйства, спорта и по делам молодежи, транспорта, связи и информационных технологий, энергетических инфраструктур и природных ресурсов. 

При сокращении и слиянии министерств, не будет никаких серьезных сокращений, заверил министр.


Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что задача кабмина - увеличить эффективность госуправления, и в том числе в отношениях с Диаспорой, потому что сейчас уже есть проблемы. Он пообщела, что шаги будут гладкими.

"Мы не будем устраивать кадровые погромы. По сути министерства со всеми своими штатами объединятся. Но это не значит, что так останется. Да, сокращения будут, но они будут происходить не по революционной логике. 

Каждый госчиновник получит свой шанс, и процесс оценки работы людей должен произойти максимально объективно, без вспомогательных факторов. Мы должны всесторонне подойти к делу, чтобы достичь эффективности в системе госуправления", - сказал он.




 
 
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Правительство Армении одобрило законопроект, предусматривающий сокращение числа министерств с 17 до 12. Документ как неотложный отправлен в парламент.
 
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