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Как изменится закон о трансплантации в Беларуси

07.03.2019 11:02 — Разное | Партизан  
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В проекте закона предусмотрели и пункт, когда человек отказывается от изъятия органа после смерти, а потом передумал.

В стране на миллион жителей приходится 51,7 трансплантаций органов, с каждым годом их становится все больше. Законодатели предлагают внести изменения в Закон РБ «О трансплантации органов и тканей человека», сообщает TUT.BY.

В прошлом году более 2 000 жителей Беларуси написали отказ от изъятия органов для пересадки после смерти. Ежегодно список таких желающих пополняют около 50 человек. Поэтому в проекте закона предусмотрели момент, когда «отказник» вдруг передумал.

«Есть такие факты, и их не мало, что люди решают забрать свое письменное заявление о несогласии. Законопроект устанавливает порядок забора письма на несогласие и перечень лиц, кому будет разрешено это сделать», – отмечает зампредседателя комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валентина Курсевич.

Законодатели предлагают, чтобы при заборе органов у живых доноров, учреждение здравоохранения обязательно сообщало об этом в милицию. Также планируется расширить круг лиц, которые относятся к прижизненным донорам.

«Если раньше это были только люди кровного родства, то сейчас перечень расширили. Теперь он будет охватывать не только братьев, сестер, дедушек и бабушек, но и, например, прадедушек и прабабушек», – добавила зампредседателя.

Расширяет законопроект и возможности международного сотрудничества. Это позволит ввозить и вывозить органы для трансплантации за пределы Беларуси. Но только безвозмездно. Все это, чтобы исключить недобросовестные сделки с органами для трансплантации. Контролировать данный процесс будет Минздрав.


 
 
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В проекте закона предусмотрели и пункт, когда человек отказывается от изъятия органа после смерти, а потом передумал.
 
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