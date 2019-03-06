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Huawei подала в суд на власти США

07.03.2019 10:23 — Разное | Партизан  
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Китайская компания Huawei подала в федеральный суд в Техасе иск к властям США из-за закона, запрещающего правительству США и его подрядчикам покупать продукцию Huawei из соображений безопасности.

В компании считают, что ограничения неконституционны, поскольку Конгресс США не смог привести никаких доказательств в пользу этого решения. Китайский производитель отметил, что запрет американских властей не позволит компании предоставить жителям США продвинутые технологии 5G. Huawei просит отменить запрет.

США считают, что Huawei может передавать информацию властям Китая. Основатель и президент Huawei Жэнь Чжэнфэй говорил, что компания никогда этого не сделает, чтобы не рисковать своими клиентами.

Ранее Австралия и Новая Зеландия запретили мобильным операторам использовать аппаратуру Huawei для мобильных сетей 5G. Великобритания, Германия и ряд других стран обсуждают ужесточение мер в отношении производителя.


В декабре 2018-го в Канаде по запросу США задержали дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу по обвинению в нарушении санкций против Ирана. После этого в Китае задержали двоих граждан Канады, которых в начале марта 2019 года обвинили в шпионаже.

В январе 2019 года США обвинили Huawei в банковском мошенничестве, краже технологий, отмывании денег и еще 20 преступлениях.

 
 
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Китайская компания Huawei подала в федеральный суд в Техасе иск к властям США из-за закона, запрещающего правительству США и его подрядчикам покупать продукцию Huawei из...
 
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