Туристов в Италии будут штрафовать за шлепанцы

Запрет был введен властями национального парка Чинкве-Терре после того, как местные спасатели стали жаловаться на то, что туристы гуляют по горной местности в неподходящей обуви. По их мнению, несоблюдение мер безопасности может грозить здоровью и жизни людей.





Размер штрафа может достигать 2300 евро и будет зависеть от масштаба и сложности работ по спасению туриста, замеченного в неподходящей обуви.





"Мы вводим эти меры постепенно, сначала будем информировать, потом – применять санкции", – пояснили в дирекции парка.





Ограничение начнет действовать с апреля.









Ранее для туристов сделали платным посещение Венеции. Стоимость въезда на одного человека изначально составит 3 евро, в дальнейшем сумма может увеличиться, однако не превысит 10 евро. Власти отметили, что мера является экспериментальной, и ее эффективность будет оценена через год. Оплату начнут взимать с 1 мая текущего года.





Также во Флоренции туристам было запрещено есть на улицах в центре города. Соответствующий законопроект вступил в действие в сентябре 2018 года. Штраф нарушителям мог достигать 500 евро.