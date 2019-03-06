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Туристов в Италии будут штрафовать за шлепанцы

07.03.2019 10:17 — Разное | Партизан  
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Туристам запретили ходить в шлепанцах, а для нарушителей ввели штраф в области Лигурия (Италия), сообщает издание Daily Mail.

Запрет был введен властями национального парка Чинкве-Терре после того, как местные спасатели стали жаловаться на то, что туристы гуляют по горной местности в неподходящей обуви. По их мнению, несоблюдение мер безопасности может грозить здоровью и жизни людей.

Размер штрафа может достигать 2300 евро и будет зависеть от масштаба и сложности работ по спасению туриста, замеченного в неподходящей обуви.

"Мы вводим эти меры постепенно, сначала будем информировать, потом – применять санкции", – пояснили в дирекции парка.

Ограничение начнет действовать с апреля.


Ранее для туристов сделали платным посещение Венеции. Стоимость въезда на одного человека изначально составит 3 евро, в дальнейшем сумма может увеличиться, однако не превысит 10 евро. Власти отметили, что мера является экспериментальной, и ее эффективность будет оценена через год. Оплату начнут взимать с 1 мая текущего года.

Также во Флоренции туристам было запрещено есть на улицах в центре города. Соответствующий законопроект вступил в действие в сентябре 2018 года. Штраф нарушителям мог достигать 500 евро.

 
 
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Туристам запретили ходить в шлепанцах, а для нарушителей ввели штраф в области Лигурия (Италия), сообщает издание Daily Mail.
 
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