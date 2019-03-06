|
Азаренко: Игра с Сереной - это точно не матч второго круга
Белоруска Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от предстоящей игры с Сереной Уильямс на турнире в Индиан-Уэллсе.
«Очевидно, это будет по-настоящему трудная встреча. Игра с Сереной – это точно не матч второго круга», – цитирует Азаренко
Напомним, на старте турнира Азаренко обыграла белоруску Веру Лапко и вышла в следующий круг, где встретится с Сереной Уильямс. Это будет их первая встреча за последние несколько лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от предстоящей игры с Сереной Уильямс на турнире в Индиан-Уэллсе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)