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Азаренко: Игра с Сереной - это точно не матч второго круга

07.03.2019 10:12 — Разное | Партизан  
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Белоруска Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от предстоящей игры с Сереной Уильямс на турнире в Индиан-Уэллсе.



«Очевидно, это будет по-настоящему трудная встреча. Игра с Сереной – это точно не матч второго круга», – цитирует Азаренко Трибуна

Напомним, на старте турнира Азаренко обыграла белоруску Веру Лапко и вышла в следующий круг, где встретится с Сереной Уильямс. Это будет их первая встреча за последние несколько лет.

 
 
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Белоруска Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от предстоящей игры с Сереной Уильямс на турнире в Индиан-Уэллсе.
 
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