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Минчанин пожаловался на ГАИ за надпись в паспорте "петух"

07.03.2019 10:03 — Разное | Партизан  
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Столичный водитель расказал странную историю.

«Получается, в паспорте может кто угодно накалякать и таким документом разрешается совершенно спокойно пользоваться!» — возмущается в разговоре с TUT.BY столичный водитель Сергей. Он утверждает, что после того, как его документы на дороге проверила ГАИ, в паспорте появилась рукописная надпись «петух». В деле разбирался Следственный комитет, а сейчас — Управление собственной безопасности МВД Беларуси.

В конце января после полуночи минчанин Сергей ехал вместе с пассажиром на Volvo S80 по МКАД. В районе улицы Скорины водитель остановил автомобиль по требованию инспектора ГАИ.


— Документов на машину и прав при себе у меня не было, поэтому сотруднику милиции я передал для проверки паспорт, до этого перелистал страницы, чтобы ничего постороннего там не было. Инспектор отлучился к патрульному авто, но довольно быстро вернулся обратно, отдал паспорт и разрешил ехать дальше, — рассказывает свою версию произошедшего автовладелец Сергей.

Мужчина отъехал, но вдруг подумал, что как-то быстро его отпустил сотрудник милиции, ему это даже показалось подозрительным. На всякий случай он попросил своего пассажира проверить паспорт.

— Смотрим — а там на второй странице ручкой написано: «Петух!». Я четко помню, что никаких записей там не было.



Возвращаться к наряду ГАИ Сергей не стал, но просто так дело он не оставил: написал в Следственный комитет заявление о порче документа, предположительно сотрудником ГАИ, и попросил разобраться и привлечь к ответственности виновное лицо. Из-за оскорбительной надписи Сергей считал, что паспортом будет невозможно пользоваться.

Во время проверки следователи просмотрели видеозаписи с регистратора, который был установлен в Volvo Сергея, а также с персональных видеорегистраторов сотрудников ГАИ. Определили, что информации, указывающей на внесение рукописной записи в паспорт не имеется.

Недавно на заявление Сергея следователи прислали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела: в связи с отсутствием общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом.


— Сообщили мне, что паспортом можно пользоваться дальше. Надпись «петух» они там не нашли, а написаны якобы какие-то символы, — говорит Сергей.

Сергей возмущен произошедшей ситуацией и результатами проверки. Менять паспорт он пока не планирует, «раз уж государство так считает».

— Прикреплю ответ из СК к паспорту и буду показывать, если у кого-то вопросы возникнут.

Тем не менее следствие направило материалы дела в Управление собственной безопасности МВД Беларуси — по факту возможного внесения записи в паспорт Сергея, для проверки законности остановки его авто и проверки документов у водителя.

 
 
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Столичный водитель расказал странную историю.
 
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