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Путин заявил, что в 2018 году ФСБ словила почти 600 шпионов

07.03.2019 09:54 — Разное | Партизан  
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Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности рассказал, что российские спецслужбы разоблачили рекордное количество иностранных шпионов в 2018 году, передает "Белсат".



«Результативно и наступательно действовали в прошлом году органы контрразведки. Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб. Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера», – цитирует Путина сайт Кремля.

Как отмечает «Медуза», в 2018 году на коллегии ФСБ Путин сообщал, что за год разоблачены 72 кадровых сотрудника и 397 агентов иностранных спецслужб. Тогда сообщалось, что речь идет о рекордном числе раскрытых контрразведкой иностранных шпионов.


 
 
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Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности рассказал, что российские спецслужбы разоблачили рекордное...
 
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