Путин заявил, что в 2018 году ФСБ словила почти 600 шпионов









«Результативно и наступательно действовали в прошлом году органы контрразведки. Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб. Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера», – цитирует Путина сайт Кремля.





«Медуза» , в 2018 году на коллегии ФСБ Путин сообщал, что за год разоблачены 72 кадровых сотрудника и 397 агентов иностранных спецслужб. Тогда сообщалось, что речь идет о рекордном числе раскрытых контрразведкой иностранных шпионов. Как отмечает, в 2018 году на коллегии ФСБ Путин сообщал, что за год разоблачены 72 кадровых сотрудника и 397 агентов иностранных спецслужб. Тогда сообщалось, что речь идет о рекордном числе раскрытых контрразведкой иностранных шпионов.



