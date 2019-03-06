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Путин заявил, что в 2018 году ФСБ словила почти 600 шпионов
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности рассказал, что российские спецслужбы разоблачили рекордное количество иностранных шпионов в 2018 году, передает
«Результативно и наступательно действовали в прошлом году органы контрразведки. Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб. Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера», – цитирует Путина сайт Кремля.
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Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности рассказал, что российские спецслужбы разоблачили рекордное...
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