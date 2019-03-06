ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экономист Борис Желиба – о торговле с Россией: Мы попали в ловушку, которая приносит много проблем

07.03.2019 09:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Откуда взялась дыра на миллиарды долларов, о которой говорил Лукашенко?

Экономист Борис Желиба – о торговле с Россией: Мы попали в ловушку, которая приносит много проблем
Иллюстрация с сайта dreamstime.com
В ходе «Большого разговора» глава государства между делом назвал цифру, которая повергла бы в шок многие страны.

По данным Александра Лукашенко, в прошлом году «отрицательное сальдо торговли товарами с Россией приблизилось к 10 миллиардам долларов». Это означает, что российская продукция в Беларуси продается гораздо лучше, чем белорусская в соседней стране.

Угрожает ли это белорусской экономике?

– Это, конечно, проблема. Минус десять миллиардов в торговле товарами с Россией – это очень много, – поясняет в комментарии «Салiдарнасцi» доктор экономических наук Борис Желиба.

 По его мнению, слова Лукашенко о том, что Беларусь перекрыла этот минус «плюсом в торговле с Евросоюзом и странами дальней дуги», это слабое оправдание.

– С Россией такая ситуация складывается в основном из-за нефти и газа. Мы заказываем очень большие объемы этих энергоносителей. А платим мы, как известно, долларами – так как россияне отказались принимать платежи своими же рублями.

Нужно это отрицательное сальдо уменьшать. За счет чего? Надо снижать энергоемкость нашей экономики. Для сравнения: если Беларусь покупает более 20 миллиардов кубов газа в год, то Австрия покупает всего 8, хотя экономика Австрии в разы больше, чем наша. А все из-за того, что у нас очень энергоемкое производство, – подчеркивает собеседник.


Кроме всего прочего, по-хозяйски себя чувствуют себя в Беларуси многие российские производители товаров.

– Мы в России покупаем и оборудование, и машины, и потребительские товары. Посмотрите в магазинах по этикетками продовольственных товаров – Россия там представлена достаточно широко.

А россияне наоборот ограничивают экспорт белорусских товаров, постоянно находят какие-то нарушения. На границе то и дело уничтожаются тонны продуктов: то яблок, то других товаров из Беларуси.

Экономист считает, что «все началось с того, что мы полезли в Союзное государство и ЕАЭС из-за дешевых энергоносителей».

– И это сыграло с нами злую шутку, мы попали в ловушку, которая приносит много проблем. Эта однобокая ориентация на Россию теперь привела к тому, что нам очень трудно развернуться в другую сторону. Например, в тот же Евросоюз. Это нужно было делать раньше.

Теперь, по большому счету, белорусская экономика – это филиал российской. А зависимость от российского рынка у нас вообще близка к 100%. И никуда мы не в состоянии развернуться, – уверен Борис Желиба.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Откуда взялась дыра на миллиарды долларов, о которой говорил Лукашенко?
 
Новости дня
Новости разные
 
У Нясвіжскім раённым цэнтры культуры пройдуць святочныя мерапрыемствы, прысвечаныя Дню  жанчын — 8 Сакавіка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика