ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Роз аромат – за равенство зарплат». Беларуские правозащитники выпустил альтернативные открытки к 8 марта

07.03.2019 11:29 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Правозащитный центр «Весна» разработал концепцию альтернативных открыток к 8 марта. Об этом сообщается на сайте центра. Как говорят организаторы, своим жестом они хотели напомнить историческую составляющую праздника.



Что к чему

Авторы идеи подчеркивают: 8 марта – не просто «женский день». Это дань памяти тому, как женщины боролись за равные права и возможности. В этот день они выходили на демонстрации и пикеты и отстаивали свою независимость. По этой причине сотрудники «Весны» не смогли пройти мимо: они сами занимаются похожим делом. 

Центр «Весна» считает, что праздник в современном представлении утратил свой настоящий смысл. Они представили свое видение того, для чего он создавался изначально.  Их цель – напомнить беларусам, каково его истинное предназначение.



О смысле и символах

На открытках – весенние цветы. Они прочно укрепились в сознании беларусов и считаются обязательным атрибутом праздника. Это организаторы решили использоваться в свою пользу. Они дополнили рисунки цветов гендерными проблемами беларуского общества. К примеру, в Беларуси женщинам закрыт доступ примерно к 180 «мужским» профессиям. А закон о борьбе с домашним насилием не приняли до сих пор.

Об этом их надписи: «Ветка мимоз – против угроз», «Роз аромат – за равенство зарплат». «Теперь это не нежные цветочки, а Цветы, которые, по сути, вышли с лозунгами на митинг, чтобы напомнить всему миру о женских правах и свободах», – говорят участники проекта не без гордости.



Об авторах

Проект проходит под эгидой хэштега #FLOWERPOWER. Его придумали участники участниками мастерской по созданию визуальных продуктов для НКО. Им помогали активисты «Всё Ясно! Беларусь» от организаций Human Constanta и «Креатон». Идеи принадлежат представительнице «Весны» Диане Пинчук, иллюстратору Стасе Соколовской, а также креаторам Олегу Давыдчику и Дарье Герасименко.



Где взять?

Альтернативные открытки презентуют 7 марта. Это произойдет во время мероприятия «8 марта. Разрушительница легенд», которое проводит Волонтерская служба «Весны». Открытки изданы на двух языках – русском и беларуском. Каждый из посетителей сможет выбрать открытку на свой вкус. Из приятных бонусов – возможность послушать лекцию по гендерным правам об истории дня 8 марта. Ее прочитаю специалисты. 

Более того, бесплатно открытки можно получить следующим образом:

•    в «Общественной приемной» центра «Весна» по адресу: проспект Независимости, 78А, 48. Ежедневно с 10.00 до 18.00;
•    почтой по всей Беларуси, заполнив форму здесь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитный центр «Весна» разработал концепцию альтернативных открыток к 8 марта. Об этом сообщается на сайте центра. Как говорят организаторы, своим жестом они...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дискотека «SPRING MOOD»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика