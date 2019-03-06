«Роз аромат – за равенство зарплат». Беларуские правозащитники выпустил альтернативные открытки к 8 марта

Правозащитный центр «Весна» разработал концепцию альтернативных открыток к 8 марта. Об этом сообщается на сайте центра. Как говорят организаторы, своим жестом они хотели напомнить историческую составляющую праздника.







Что к чему



Авторы идеи подчеркивают: 8 марта – не просто «женский день». Это дань памяти тому, как женщины боролись за равные права и возможности. В этот день они выходили на демонстрации и пикеты и отстаивали свою независимость. По этой причине сотрудники «Весны» не смогли пройти мимо: они сами занимаются похожим делом.



Центр «Весна» считает, что праздник в современном представлении утратил свой настоящий смысл. Они представили свое видение того, для чего он создавался изначально. Их цель – напомнить беларусам, каково его истинное предназначение.







О смысле и символах



На открытках – весенние цветы. Они прочно укрепились в сознании беларусов и считаются обязательным атрибутом праздника. Это организаторы решили использоваться в свою пользу. Они дополнили рисунки цветов гендерными проблемами беларуского общества. К примеру, в Беларуси женщинам закрыт доступ примерно к 180 «мужским» профессиям. А закон о борьбе с домашним насилием не приняли до сих пор.



Об этом их надписи: «Ветка мимоз – против угроз», «Роз аромат – за равенство зарплат». «Теперь это не нежные цветочки, а Цветы, которые, по сути, вышли с лозунгами на митинг, чтобы напомнить всему миру о женских правах и свободах», – говорят участники проекта не без гордости.







Об авторах



Проект проходит под эгидой хэштега #FLOWERPOWER. Его придумали участники участниками мастерской по созданию визуальных продуктов для НКО. Им помогали активисты «Всё Ясно! Беларусь» от организаций Human Constanta и «Креатон». Идеи принадлежат представительнице «Весны» Диане Пинчук, иллюстратору Стасе Соколовской, а также креаторам Олегу Давыдчику и Дарье Герасименко.







Где взять?



Альтернативные открытки презентуют 7 марта. Это произойдет во время мероприятия «8 марта. Разрушительница легенд», которое проводит Волонтерская служба «Весны». Открытки изданы на двух языках – русском и беларуском. Каждый из посетителей сможет выбрать открытку на свой вкус. Из приятных бонусов – возможность послушать лекцию по гендерным правам об истории дня 8 марта. Ее прочитаю специалисты.



Более того, бесплатно открытки можно получить следующим образом:



• в «Общественной приемной» центра «Весна» по адресу: проспект Независимости, 78А, 48. Ежедневно с 10.00 до 18.00;

• почтой по всей Беларуси, заполнив форму здесь .





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