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Беларусу после проверки ГАИ вернули паспорт с заметкой «петух»

07.03.2019 10:52 — Разное | KYKY  
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В Минске произошел мистический случай, который не смогли объяснить даже органы. Беларуса на дороге остановил сотрудник ГАИ и проверил его документы. После этого в своем паспорте он увидел надпись «петух», пишет TUT.by. Степень таинственности ее появления проверил Следственный комитет.



Беларуса зовут Сергей.  Он рассказал, как в конце января ехал с пассажиром по МКАД. Водителя остановил инспектор ГАИ. Документов на машину у него не было, и беларус предъявил паспорт. Сергей уверяет: перед этим он проверил страницы документа, они были чисты. Паспорт ему быстро вернули. Правда, в усовершенствованном виде – с «петухом». 

Сергей обратился в следственный комитет с просьбой найти человека, который испортил его документ, – думал, что уже не сможет пользоваться паспортом. СК не оставил беларуса в беде и взялся за дело. Однако концентрация мистики инцидента только усилилась. В процессе проверки записей с видеорегистратора доказательств того, что это сделал сотрудник ГАИ, не обнаружили. Кто виноват – непонятно. Возможно, надпись материализовалось из воздуха, но подобных заявлений от СК не было.

Тем временем Сергею сообщили: паспортом можно пользоваться и дальше. К делу отнеслись философски: водителю сказали, что  никакой надписи «петух» в документе нет – есть только символы.

Беларус остался в недоумении. Паспорт он менять не намерен – в этом, как оказалось, его поддерживает само государство. А если к «петуху» будут вопросы, он покажет ответ из СК. 

Тем не менее, следствие направило материалы дела в Управление собственной безопасности МВД Беларуси. Там проверят законность действий инспектора, а также еще раз попробуют снять пелену тайны с появления надписи.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске произошел мистический случай, который не смогли объяснить даже органы. Беларуса на дороге остановил сотрудник ГАИ и проверил его документы. После этого...
 
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