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«Это точно не матч второго круга». Азаренко - о предстоящей дуэли с Сереной Уильямс
Белоруска Виктория Азаренко после
— Очевидно, что это будет очень сложный матч, предстоящая игра с Сереной — это точно не матч второго круга, — приводит слова Виктории Азаренко официальный
29-летняя Виктория Азаренко, проиграв на старте 2 гейма и уступая в третьем 0:40 в поединке против своей 20-летней соотечественницы Веры Лапко, выиграла затем 10 геймов подряд.
Позже Лапко попыталась еще оказать сопротивление во втором сете, когда, будучи прижатой к стенке, выиграла три из четырех геймов и сократила отставание до 3:5. Но не сумела устоять под напором бывшей первой ракетки мира в следующем гейме.
— Сначала я немного нервничала, — призналась Азаренко. — Первые раунды всегда тяжелые, и для меня непривычно играть против кого-то из моей страны. Вначале Вера хорошо играла, действовала агрессивно, а я немного тушевалась. Но как только сама начала играть агрессивно и стала диктовать условия, то ход матча перевернулся.
— Думаю, я хорошо подавала и двигалась. Я приехала сюда только во вторник, поэтому требовалось быстро переключиться на игровой режим. Но все сложилось очень хорошо, я неплохо чувствовала себя на корте, — сказала Азаренко.
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Виктория Азаренко после победы над Верой Лапко в Индиан-Уэллсе призналась, что в начале поединка немного нервничала и прокомментировала предстоящую дуэль с...
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