«Это точно не матч второго круга». Азаренко - о предстоящей дуэли с Сереной Уильямс

Белоруска Виктория Азаренко после победы над соотечественницей Верой Лапко в 1-м круге турнира в американском Индиан-Уэллсе призналась, что в начале поединка немного нервничала и прокомментировала предстоящую дуэль с легендарной Сереной Уильямс уже во 2-м раунде.

— Очевидно, что это будет очень сложный матч, предстоящая игра с Сереной — это точно не матч второго круга, — приводит слова Виктории Азаренко официальный сайт WTA. — Мы не встречались три года, в том числе и потому, что обе за это время стали мамами, так что это будет особенная игра.

29-летняя Виктория Азаренко, проиграв на старте 2 гейма и уступая в третьем 0:40 в поединке против своей 20-летней соотечественницы Веры Лапко, выиграла затем 10 геймов подряд.

Позже Лапко попыталась еще оказать сопротивление во втором сете, когда, будучи прижатой к стенке, выиграла три из четырех геймов и сократила отставание до 3:5. Но не сумела устоять под напором бывшей первой ракетки мира в следующем гейме.

. @vika7 advances to the @BNPPARIBASOPEN second round!