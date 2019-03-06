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«Это точно не матч второго круга». Азаренко - о предстоящей дуэли с Сереной Уильямс

07.03.2019 11:30 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Виктория Азаренко после победы над соотечественницей Верой Лапко в 1-м круге турнира в американском Индиан-Уэллсе призналась, что в начале поединка немного нервничала и прокомментировала предстоящую дуэль с легендарной Сереной Уильямс уже во 2-м раунде.


Фото: Reuters via TUT.BY

— Очевидно, что это будет очень сложный матч, предстоящая игра с Сереной — это точно не матч второго круга, — приводит слова Виктории Азаренко официальный сайт WTA. — Мы не встречались три года, в том числе и потому, что обе за это время стали мамами, так что это будет особенная игра.

29-летняя Виктория Азаренко, проиграв на старте 2 гейма и уступая в третьем 0:40 в поединке против своей 20-летней соотечественницы Веры Лапко, выиграла затем 10 геймов подряд.

Позже Лапко попыталась еще оказать сопротивление во втором сете, когда, будучи прижатой к стенке, выиграла три из четырех геймов и сократила отставание до 3:5. Но не сумела устоять под напором бывшей первой ракетки мира в следующем гейме.

— Сначала я немного нервничала, — призналась Азаренко. — Первые раунды всегда тяжелые, и для меня непривычно играть против кого-то из моей страны. Вначале Вера хорошо играла, действовала агрессивно, а я немного тушевалась. Но как только сама начала играть агрессивно и стала диктовать условия, то ход матча перевернулся.

— Думаю, я хорошо подавала и двигалась. Я приехала сюда только во вторник, поэтому требовалось быстро переключиться на игровой режим. Но все сложилось очень хорошо, я неплохо чувствовала себя на корте, — сказала Азаренко.

 
 
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Виктория Азаренко после победы над Верой Лапко в Индиан-Уэллсе призналась, что в начале поединка немного нервничала и прокомментировала предстоящую дуэль с...
 
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