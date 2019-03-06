Huawei подала в суд на США





Huawei подала в суд на власти США. В китайской компании решили оспорить прошлогоднее решение, ограничивающее ее деятельность в Соединенных Штатах.

Судебный иск, с которым Huawei обратилась в федеральный суд в Техасе, оспаривает августовское решение Белого дома, запрещающее правительственным учреждениям использовать оборудование китайской компании из соображений безопасности, сообщает агентство Reuters. В Huawei объяснили это тем, что никаких доказательств нарушения закона предъявлено не было, а потому ограничения незаконны.

Один из руководителей компании, Гуо Пин, отметил, что запрет на использование оборудования ограничивает свободу конкуренции и в первую очередь вредит американским потребителям. «Мы ждем судебного решения и верим, что оно будет в пользу Huawei и всего народа США», - добавил он.

Гуо Пин отметил, что снятие запрета заставит американские власти начать переговоры с Huawei и позволит разрешить существующие проблемы.

В январе этого года США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве, связанном с нарушением антииранских санкций. Как заявили в американском Минюсте, инженеры компании похитили технологии у компании T-Mobile. Вашингтон также считает, что Huawei продолжает вести бизнес в Иране, несмотря на санкции. В компании обвинения отвергают, пишет РБК .

В конце прошлого года в Канаде была задержана финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую подозревают в нарушении антииранских санкций. 1 марта в Оттаве заявили, что начали процесс экстрадиции топ-менеджера в США.