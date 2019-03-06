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В Фаниполе автомобиль насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

07.03.2019 12:06 — Разное | Tut.by  
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В Фаниполе женщина погибла под колесами автомобиля, водитель с места происшествия скрылся. Такая информация размещена на сайте МВД.

Смертельный наезд произошел 6 марта, около 20.40, на улице Зеленой. По информации инспекторов, неустановленный автомобиль совершил наезд на женщину, которая шла по проезжей части дороги и не была обозначена световозвращающими элементами.

В результате ДТП 33-летняя женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Водитель с места аварии скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена личность предполагаемого водителя — виновника ДТП. Сейчас проводятся мероприятия по его обнаружению и задержанию.

 
 
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В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена личность предполагаемого водителя - виновника ДТП. Сейчас проводятся мероприятия по его обнаружению и...
 
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