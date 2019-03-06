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«От нас, хоккеистов, ничего не зависело». Лучший бомбардир «Динамо» об идее серии со сборной экстралиги

07.03.2019 12:05 — Разное | Tut.by  
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В откровенно неудачном для минского «Динамо» чемпионате КХЛ лучшим бомбардиром клуба стал Теему Пулккинен, набравший по системе «гол плюс пас» 29 (15+14) очков. Наверняка 27-летний финн, проводивший дебютный сезон в КХЛ, помог бы команде и больше, но немало встреч — 12 из 62 — он пропустил из-за травм. Проблемы со здоровьем беспокоили Пулккинена и в ходе «суперсерии» со сборной экстралиги, поэтому легионер почти не появлялся на льду. По окончании этих встреч Теему отбыл на родину, где его вчера и застал звонок корреспондента «Прессбола». Текст интервью опубликован на официальном сайте ХК «Динамо-Минск».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Ты сейчас в Хельсинки?

— Да. Можно сказать, отдыхаю от хоккея. Год получился непростым, меня беспокоили травмы. Надо восстановиться, привести организм в порядок. Есть проблемы со спиной — ничего серьезно, однако планирую в ближайшее время проконсультироваться у специалиста. Несколько недель отдохну, а потом начну потихоньку работать, готовиться к новому сезону.

— Как в Финляндии погода?

— Холоднее, чем в Минске. Сейчас десять градусов мороза, еще лежит снег, но светит солнце, так что приятно. Чувствуется, что скоро наступит весна.

— Ты любишь книги. Какую читаешь сейчас?

— Ой, последние месяцы как-то забросил литературу. Больше смотрел фильмы, особенно на выезде, во время перелетов. Предпочитаю сюжеты, основанные на реальных событиях, всякие документальные истории.

— Еще одно твое хобби — путешествия. Ты собирался впервые в жизни съездить в Азию…

— Так я же там побывал с «Динамо» — в Китае, на Дальнем Востоке. Хотелось бы посетить и другие места, но не в этом году. Сейчас приоритет — восстановить силы, так что обойдусь без дальних перелетов. Пока побуду в Хельсинки, потом какое-то время хочу провести на севере Финляндии. Может, съезжу в Европу.

— Так понимаю, в сборную Суоми ты точно не попадешь.

— Да, просто нахожусь не в тех кондициях. Нужно заняться здоровьем, чтобы в следующем сезоне играть лучше, чем в прошедшем. Я уже не совсем молод, мне 27, а хочется выступать еще семь-восемь сезоном на высоком уровне. Надо быть аккуратным.

— Какие ощущения после окончания сезона в «Динамо»? Усталость чувствуется?

— Нет, скорее разочарование. Команда много проигрывала и выступила неудачно. И меня замучили эти травмы. Какое-то время в ходе сезона не появлялся на площадке, потом играл, однако проблемы окончательно не исчезли. Даже в обычной жизни порой чувствую боли в спине.

— У нас много говорят о «суперсерии» между «Динамо» и сборной экстралиги. Твое мнение?

— Ничего подобного в карьере раньше не было. Странное впечатление. Я особо не мог играть, сложно было даже кататься. Но от нас, хоккеистов, ничего не зависело. Руководители команды захотели провести эти матчи — и мы вышли на лед.

— И как ты это воспринял?

— Это не КХЛ… Но мое мнение ничего не решало. Не имело значения, что вообще говорят игроки. Я и близко не был готов на сто процентов, но в клубе хотели, чтобы помог команде. В итоге все равно провел на льду мало времени.

— Президент Лукашенко признался, что прошедшая серия — его инициатива…

— Серьезно? Честно говоря, мне об этом ничего не известно. Может, сказались трудности перевода, но подоплека матчей оставалась непонятной. Нам просто сказали, что играем до двух побед.

— Глава государства объяснил: «Кто выиграет, тот и будет в КХЛ». Как понимаешь его слова?

— Без комментариев. Просто не знаю, что сказать. В любом случае победило «Динамо».

— Чувствовался ажиотаж вокруг поединков?

— Порадовало, что на трибунах собралось много зрителей. Я так понимаю, вход сделали свободным, поэтому все три раза был аншлаг. Для болельщиков такие матчи — хорошо: больше хоккея. Ведь встречались, по сути, две минские команды.

— Лукашенко сам играет в хоккей. Видел его в деле?

— Нет, но по телевизору как-то показывали, как его команда участвовала в одном турнире.

— А финские политики выходят на лед?

— Понятия не имею. Может, кто-то и увлекается, но не уверен.

— Вернемся к «Динамо». В чем причина неудачного сезона команды?

— Не пошло с самого начала. Вроде работали, старались что-то изменить, но приходилось тяжело. Вратари, на мой взгляд, выступили хорошо, мы пропускали не так уж много. А вот в нападении все время возникали проблемы. Голы давались с большим трудом, не хватало забивной мощи.

— Несмотря на проблемы со здоровьем, ты стал лучшим бомбардиром «Динамо»…

— Верно, но своим выступлением я недоволен. Однако уже ничего не поделать. Честно говоря, даже не хочется оглядываться назад. Лучше смотреть в будущее.

— В минском сезоне был хоть какой-то позитив?

— Это мой первый год в КХЛ. Познакомился с лигой и остался доволен — ее уровень полностью оправдал ожидания. С «Динамо» мы много поездили — после пяти лет в Америке было интересно познакомиться с новыми местами. Побывал в крупнейших городах России, в Астане, китайском Шанхае.

— Что-то увидел, кроме арены и гостиницы?

— После тренировки обычно было время прогуляться. Как правило, мы жили в центре города, в одном из лучших отелей. Появлялась возможность пройтись по магазинам, попить кофе. С интересом посетил Китай — это другой мир, который отличается и от России, и от Европы, и от Америки. В общем, мои впечатления от сезона связаны не только с хоккеем.

— Показалось, что после смены тренера ты стал чаще бросать по воротам…

— Не знаю. У меня нет такой статистики, а без доказательств рассуждать сложно. По-моему, увольнение Дуайера и приход Сидоренко не оказали на меня большого влияния. Тем более что непосредственно во время этих перестановок я был травмирован, пропустил пять или шесть недель. Потом было сложно вернуться в игровой ритм, но к финишу сезона вроде удалось.

— В декабре ходили разговоры, что ты можешь уйти в московское «Динамо». Слухи имели под собой основания?

— Честно скажу — без понятия. Может, это просто вымыслы прессы. Мое дело — думать об игре.

— Когда «Динамо» потеряло все шансы на плей-офф, сложно было играть без цели?

— Ну, мотивация есть всегда. Играешь ради будущего, ради своей работы. Любой хоккеист всегда стремится побеждать. Хотя в подсознании сидела мысль, что в Кубок Гагарина все равно не попадем. Чувствовалось, что у соперников другой настрой — они уже думали о поединках на вылет, готовились к ним.

— В заключительной встрече с «Йокеритом» в Хельсинки ты эмоционально отпраздновал заброшенную шайбу.

— Матч стал особенным — я вырос в финской столице, на трибунах присутствовали родственники и друзья, в составе «Йокерита» тоже есть знакомые. А моя шайба за десять с небольшим минут до сирены в итоге стала победной. Эмоций и правда хватало.

— «Йокерит» способен далеко пройти в Кубке Гагарина?

— Не знаю. Сейчас он уступает 2:3 в серии московскому «Динамо». Хочется верить, что «шуты» для начала сравняют счет.

— Финны рады, что команда из Хельсинки выступает в КХЛ?

— Сейчас уже да. В первом сезоне были разные мнения, но ведь болельщикам интересно увидеть в деле лучшие клубы России и сопредельных стран. Это что-то новое, тем более «Йокерит» стал каждый год выходить в плей-офф. А если жителям столицы хочется посмотреть матч чемпионата Финляндии, то в нем по-прежнему выступает ХИФК. Его поединки с «Йокеритом» раньше были хельсинкским дерби.

— Баталии в Кубке Гагарина тебе вообще интересны?

— Немного слежу. Как иначе, если финская пресса только и пишет о «Йокерите». Но мой фаворит — ЦСКА, это очень мощная команда.

— Как тебе жилось в Минске?

— Хорошо. Город компактный, все близко. Дорожное движение особо не напрягало, в отличие от Чикаго и других мегаполисов Америки. В этом плане белорусская столица похожа на Хельсинки. Ко мне приезжали друзья, родные, и все остались довольны. Люди в Минске приветливые, хорошо знают английский язык. Опять же болельщики классные. Иногда меня узнавали на улицах и в магазинах, хотя и не очень часто. Все-таки это был первый сезон в «Динамо».

— Ждать ли продолжения?

— Не знаю. Сейчас вообще стараюсь отключиться от хоккея, не думать о нем. Восстановлю пока здоровье, а время для важных решений наступит позже.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Проблемы со здоровьем беспокоили Пулккинена и в ходе «суперсерии» со сборной экстралиги, поэтому легионер почти не появлялся на льду. По окончании этих встреч...
 
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