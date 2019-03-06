Samsung работает еще над двумя складными смартфонами

«Никто ещё не знает, что такое идеальный дизайн гибких устройств, — считает вице-президент по исследованиям устройств в IDC Брайан МА. - Настало время для экспериментов. Многие из этих проектов не будут успешными, но участники отрасли получат ценные уроки на новом пути».

Южнокорейская компания в этом году собирается произвести не менее 1 миллиона гибких телефонов. Samsung потратила восемь лет на разработку Galaxy Fold и вместе с Google работала над адаптацией операционной системы Android для складного экрана. В будущем компания также представит смартфоны с раскладывающимися и растягивающимися дисплеями, заявил в прошлом месяце на корпоративном сайте исполнительный вице-президент Samsung Чунг ЮЙ-СУК.