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Samsung работает еще над двумя складными смартфонами

07.03.2019 11:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Samsung работает еще над двумя складными смартфонами
AP Photo

Samsung работает еще над двумя складными смартфонами Составлен рейтинг опасных смартфонов
В начале марта издание Bloomberg раскрыло планы Samsung: компания готовит ещё два складных устройства с разными дизайнами. Первый может получить один экран и будет складываться, как Huawei Mate X, а второй будет выполнен в виде удлинённого смартфона, который сможет сгибаться по вертикали.

«Никто ещё не знает, что такое идеальный дизайн гибких устройств, — считает вице-президент по исследованиям устройств в IDC Брайан МА. - Настало время для экспериментов. Многие из этих проектов не будут успешными, но участники отрасли получат ценные уроки на новом пути».

Южнокорейская компания в этом году собирается произвести не менее 1 миллиона гибких телефонов. Samsung потратила восемь лет на разработку Galaxy Fold и вместе с Google работала над адаптацией операционной системы Android для складного экрана. В будущем компания также представит смартфоны с раскладывающимися и растягивающимися дисплеями, заявил в прошлом месяце на корпоративном сайте исполнительный вице-президент Samsung Чунг ЮЙ-СУК.

 
 
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Компания Samsung Electronics работает над двумя новыми складными смартфонами, которые будут развивать идеи Galaxy Fold. Производитель хочет стать лидером в новом сегменте...
 
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