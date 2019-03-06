Милые женщины! Сердечно поздравляю вас с самым романтичным и женственным праздником — 8 Марта!





Вы являетесь олицетворением красоты, мудрости и добра! На ваших хрупких плечах лежит забота о сохранении тепла домашнего очага, уюта и благополучия в семье и профессиональная ответственность. Именно вы дарите ласку и любовь, бережете и преумножаете красоту окружающего мира. А ваша красота, забота и нежность всегда вдохновляют нас на подвиги и преодоление любых трудностей.

От всей души желаю всем женщинам Вороновщины цветов, солнца, праздничного настроения, приятных сюрпризов. Будьте всегда красивы и молоды, окружены теплом, гармонией и любовью! Радуйте нас своими очаровательными улыбками!

С уважением,

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Александр Маркевич.