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Милые женщины! Сердечно поздравляю вас с самым романтичным и женственным праздником — 8 Марта!

07.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Милые женщины! Сердечно поздравляю вас с самым романтичным и женственным праздником — 8 Марта!

Вы являетесь олицетворением красоты, мудрости и добра! На ваших хрупких плечах лежит забота о сохранении тепла домашнего очага, уюта и благополучия в семье и профессиональная ответственность. Именно вы дарите ласку и любовь, бережете и преумножаете красоту окружающего мира. А ваша красота, забота и нежность всегда вдохновляют нас на подвиги и преодоление любых трудностей.

От всей души желаю всем женщинам Вороновщины цветов, солнца, праздничного настроения, приятных сюрпризов. Будьте всегда красивы и молоды, окружены теплом, гармонией и любовью! Радуйте нас своими очаровательными улыбками! 

С уважением,

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Александр  Маркевич.

 
 
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Вы являетесь олицетворением красоты, мудрости и добра! На ваших хрупких плечах лежит забота о сохранении тепла домашнего очага, уюта и благополучия в семье и...
 
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