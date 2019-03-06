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К 2021 году республиканский бюджет вырастет на 23 процента

07.03.2019 12:07 — Разное | Ежедневник  
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К 2021 году республиканский бюджет вырастет на 23 процента

Постановлением Совета министров №149 утверждена среднесрочная финансовая программа республиканского бюджета на 2019-2021 годы.

Программа определяет основные параметры экономического развития и важнейшие денежно-кредитные показатели Беларуси, лимит государственного долга, основные параметры республиканского бюджета и предельные объемы расходов республиканского бюджета по государственным программам на 2019-2020 годы (без учета средств республиканского централизованного инновационного фонда на 2019 год), сообщила пресс-служба Совмина.

Программой заложены объемы валового внутреннего продукта (ВВП) на 2019 год - 129,38 млрд, на 2020 год – 146 млрд рублей, на 2021 год - 159,09 млрд рублей. Темпы роста ВВП запланированы на уровне 102,1% в 2019-м, 102,5% в 2020-м и 102,8% в 2021-м. Предусмотрены ставки рефинансирования: 10% - на конец 2019 года, 9,5% - на конец 2020 года и 9% - на конец 2021 года.

Документом установлено, что реализация финансовой программы должна осуществляться с учетом следующих мер бюджетно-налоговой политики: налоговая нагрузка на экономику на уровне, не превышающем 26% от ВВП; сохранение нормативов отчислений от республиканских налогов в бюджеты всех уровней, если иное не установлено законодательными актами; обеспечение сбалансированности республиканского и местных бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников финансирования дефицита (размера профицита) бюджета; ограничение расходов республиканского бюджета в целях формирования профицита для погашения части государственного долга; исполнение не менее 25% обязательств по погашению госдолга в соответствующем финансовом году за счет недолговых источников.

Предусмотрено также ежегодное снижение в 2019-2020 годах объемов бюджетного участия во всех видах государственной поддержки реального сектора экономики не менее чем на 10%.

 
 
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Постановлением Совета министров №149 утверждена среднесрочная финансовая программа республиканского бюджета на 2019-2021 годы.
 
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