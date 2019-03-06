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Сразу два проекта представляют Мозырь на Social Weekend 13

07.03.2019 — Разное | Mlife  
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Республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend существует уже более 5 лет. За это время в нем приняли участие более 2700 уникальных идей. Преимущество Social Weekend – открытость для любых проектов и их быстрой реализации в любом уголке страны. За все время благодаря конкурсу идеи получили поддержку более чем на 300 000 $ в эквиваленте.

В этом году сразу 2 заявки из Мозыря прошли отбор:

Проект "Порядок" нацелен на то, чтобы помочь людям избавиться от того, что им не нужно, при этом соблюсти концепцию ответственного потребления* и не умножать количество мусора, а находить вещам новых владельцев. Ведь наверняка у вас есть куча ненужной одежды, которые уже давно хотелось отдать на благотворительность или продать? А еще немного техники и мебели, от которой пора избавиться? Но так лень все это сортировать, публиковать объявления, куда-то ехать, торговаться. Данный сервис решит эту проблему. Просто соберите все, что вам не нужно и оставьте заявку на бесплатный вывоз, затем вещи отсортируют и пристроят, а часть вырученных средств направят на благотворительность.

*Идеология ответственного потребления основывается на правиле «3R» - reduse, reuse, recycle. (Потребляй меньше, используй повторно, перерабатывай то, что можно переработать).

Эта проблема актуальна для Беларуси потому, что ежегодно жители нашей страны оставляют после себя 4 миллиона тонн мусора. Цифра эта растет, и только 7% от всей суммы сортируется и перерабатывается, остальное идет на свалку. Между тем, 53% населения не используют купленную одежду, которая была надета более 3-х раз. Такая печальная статистика ведет нас к необдуманному процессу перепотребления. Тем не менее, проблема решается, если всего лишь наладить логистику между теми, у кого есть, но им не нужно и между теми, у кого нет, а они нуждаются.

Если вам понравилась идея, вы можете поддержать ее своим голосом, отправив смс с текстом 2309 на номер 7755. Приятный бонус для тех, кто это сделает: покажите ответ на отправленную смс продавцу магазина сладостей "Хрум" и получите кофе в подарок!

Сразу два проекта представляют Мозырь на Social Weekend 13

Еще один проект, уже действующий и очень важный для города:

«Всем привет!

Культурно- образовательный проект “Першы крок” из г. Мозырь- это мы.

Философия нашего проекта: Создание творческого и интеллектуального сообщества для совместной реализации социально-культурных проектов и воплощения идей с целью улучшения культурной жизни города Мозырь. Мы за инклюзивное общество, самообразование и креативную атмосферу.

 Коротко о проекте: работаем с августа 2018 года в нашем городе Мозырь по нескольким направлениям:

1. Общеобразовательные встречи на темы: социальное предпринимательство, инклюзивная деятельность в регионах, возможности неформального образования для Беларуси.

2. Интерактивные лекции о современных профессиях в областях IT, дизайн, фотография, журналистика.

3. Помогаем в организации выставок художественных работ, фотовыставок, кинопоказов с целью популяризации искусства региона.

Мы участвуем в конкурсе Social Weekend с идеей создания открытой безбарьерной площадки для реализации социально-культурных проектов, проведения образовательных встреч, мероприятий и лекций в нашем городе.

Наш номер для голосования - 2214.

О нас: "Першы крок"Facebook




ВАЖНО!

Для того, чтобы проголосовать, необходимо отправить SMS с номером понравившегося проекта (строго только 4 цифры, без пробелов и иных знаков) на короткий номер 7755. С одного номера можно голосовать за любое количество проектов. В одном сообщении возможно указать лишь один номер проекта. SMS могут отправлять только абоненты белорусских мобильных операторов. За ОДИН и тот же проект можно проголосовать с ОДНОГО телефонного номера только ОДИН раз. Обратите внимание на то, что даже при отправке нескольких SMS за тот же проект с одного телефонного номера, ваш голос будет учтен только один раз.

Стоимость SMS-сообщения на номер 7755 составляет 1 рубль для абонентов velcom, 1,4 рубля - МТС, для life:) - 1,25 рублей с учетом НДС.

Почему же голосование платное? Это первая "проверка на прочность". Важно, чтобы человек, который готов поддержать тот или иной проект, задумался: а стоит ли такая идея хоть одного рубля? И если ответ "да!", мы не сомневаемся в нужности проекта не только для его автора, но и для других людей. Не менее важно, что голосование посредством SMS обезопасит всех участников от "накрутки" голосов.


 
 
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Social Weekend – это конкурс проектов Беларуси, участники которого могут получить финансирование на реализацию своей идеи. Участвовать может любой желающий,...
 
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