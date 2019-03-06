Дорогие брестчанки! Примите самые искренние поздравления с красивым и светлым праздником – Днем женщин! Нынешняя ранняя весна особенно прекрасна своим теплом, пробуждающим природу.



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Бреста" alt="Поздравление с праздником 8 марта от руководства города, предприятий и организаций Бреста" original-font-size="18.6667px" original-border-color="rgb(66, 66, 66)" original-background-color="rgba(0, 0, 0, 0)" original-background-image="none" original-color="rgb(66, 66, 66)" original-box-shadow="none" original-text-shadow="none" original-font-family="Helvetica, Arial, sans-serif" original-letter-spacing="0" original-line-height="24px">



В этот весенний день мы традиционно говорим самые теплые слова любви нашим мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям. Спасибо вам за понимание и поддержку, покой и уют, теплоту и заботу. Мы выражаем вам искреннее восхищение и признательность за то, что вы делаете для дома и семьи, для нашего города и всей страны.

На вас, вашей мудрости и внутренней силе, держится мир. Дорогие женщины! Вы вдохновляете нас на новые свершения, творчество и труд. Вы побуждаете нас двигаться вперед, совершенствоваться. Ради вас, во имя вашего счастья мы совершаем великие деяния и повседневные дела.

Своей душевной щедростью и неиссякаемой энергией вы наполняете нашу жизнь красотой, светом и радостью. Ваше милосердие, умение сопереживать делают нас добрее и отзывчивее. Тепло, полученное из материнских рук, мы проносим через всю жизнь и отдаем вам.

Этот год для Бреста, празднующего свое 1000-летие, особенный. Пусть и для вас он принесет больше добра и счастья. Пусть каждый новый день приносит вам радость и спокойствие, нежность и любовь, согревает надеждой на лучшее.

Будьте счастливы и любимы!

Брестский городской исполнительный комитет

Брестский городской Совет депутатов

Администрации Ленинского и Московского районов г. Бреста









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