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Поздравление с праздником 8 марта от руководства города, предприятий и организаций Бреста

07.03.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Дорогие брестчанки! Примите самые искренние поздравления с красивым и светлым праздником – Днем женщин! Нынешняя ранняя весна особенно прекрасна своим теплом, пробуждающим природу.


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В этот весенний день мы традиционно говорим самые теплые слова любви нашим мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям. Спасибо вам за понимание и поддержку, покой и уют, теплоту и заботу. Мы выражаем вам искреннее восхищение и признательность за то, что вы делаете для дома и семьи, для нашего города и всей страны.

На вас, вашей мудрости и внутренней силе, держится мир. Дорогие женщины! Вы вдохновляете нас на новые свершения, творчество и труд. Вы побуждаете нас двигаться вперед, совершенствоваться. Ради вас, во имя вашего счастья мы совершаем великие деяния и повседневные дела.

Своей душевной щедростью и неиссякаемой энергией вы наполняете нашу жизнь красотой, светом и радостью. Ваше милосердие, умение сопереживать делают нас добрее и отзывчивее. Тепло, полученное из материнских рук, мы проносим через всю жизнь и отдаем вам.

Этот год для Бреста, празднующего свое 1000-летие, особенный. Пусть и для вас он принесет больше добра и счастья. Пусть каждый новый день приносит вам радость и спокойствие, нежность и любовь, согревает надеждой на лучшее.

Будьте счастливы и любимы!

Брестский городской исполнительный комитет
Брестский городской Совет депутатов
Администрации Ленинского и Московского районов г. Бреста

Поздравление с праздником 8 марта от руководства города, предприятий и организаций Бреста

Поздравление с праздником 8 марта от руководства города, предприятий и организаций Бреста

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Теги: Брест
 
 
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