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9 марта работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

07.03.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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9 марта работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста


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9 марта 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет заместитель председателя городского исполнительного комитета Филанович Андрей Андреевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.

9 марта 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста —Царук Игорь Георгиевич.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 06 12.

9 марта 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Московского района города Бреста 

Шевердин Алексей Владимирович. 

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 42 40 77.

 
Теги: Брест
 
 
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  9 марта работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 9 марта 2019 года с 9.00 до 12.00...
 
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