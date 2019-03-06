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Сельчанка погибла при пожаре в Малоритском районе
07.03.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
В Малоритском районе при пожаре погибла 82-летняя местная жительница, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении
Трагедия произошла вечером 6 марта в деревне Черняны. Сообщение о пожаре в жилом деревянном доме спасателям поступило в 22.12. По прибытии подразделений
Огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены, внутренняя отделка жилища, имущество. В огне погибла хозяйка дома 1936 года рождения.
Причина пожара устанавливается
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В Малоритском районе при пожаре погибла 82-летняя местная жительница, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Трагедия произошла вечером 6 марта в...
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