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Новый музей начнут создавать в 2019 году в Брестской крепости

07.03.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" в текущем году приступят к созданию нового музея. Работы будут вестись за счет средств Союзного государства Беларуси и России, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая научно-экспозиционным отделом мемориального комплекса Елена Митюкова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64104.php

Новый музей начнут создавать в 2019 году в Брестской крепости

Министерство культуры уже утвердило концепцию музеефикации Восточного форта, обсуждается художественное решение будущей экспозиции. Составлена проектно-сметная документация на строительные и реставрационные работы, одновременно с которыми специалисты приступят к созданию музея. Он будет посвящен обороне Восточного форта в 1941 году.

В частности, посетителям расскажут о штабе обороны форта во главе с майором Петром Гавриловым, судьбах женщин и детей, которые там укрывались, создании импровизированного госпиталя в одном из казематов. Одним из ключевых моментов экспозиции станет описание бомбардировки 29 июня. "Это был единственный день, когда противник бомбил крепость. Главной целью был именно Восточный форт. Известно, что тогда была сброшена почти двухтонная бомба, после чего защитники были ранены, контужены, многие оказались в плену", - сказала Елена Митюкова.

Один из залов нового музея будет посвящен спасению знамени 393-го отдельного зенитного артиллеристского дивизиона, которое было найдено в казематах Восточного форта в 1956 году. Это единственное обнаруженное на территории крепости боевое знамя ее защитников. Сейчас оно выставлено в Музее обороны, но сотрудники мемориального комплекса считают, что такой экспонат заслуживает быть представленным в отдельном зале.

Планируется, что музей разместится в семи залах, один из них будет своеобразной открытой экспозицией - обзорной площадкой. Задействуют и пространство на улице. "Художественное решение только разрабатывается. Частично будут задействованы экспонаты из наших фондов. Возможно, используем реконструкцию, инсталляции, мультимедийное оборудование", - отметила заведующая отделом мемориального комплекса.

 
 
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  В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" в текущем году приступят к созданию нового музея. Работы будут вестись за счет средств Союзного государства...
 
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