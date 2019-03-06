г.Брест: в результате ДТП травмирован водитель авто VW Golf

06.03.2019 года в 07:45 часов 69-летний житель г.Бреста управлял автомобилем «Фольксваген-Гольф», двигаясь по ул.Зубачева г.Бреста, в направлении от Варшавского шоссе к проспекту Машерова, перед подъемом на мост, не выбрал безопасную дистанцию до остановившегося впереди в результате ДТП, автомобиля «Ауди-100» под управлением местного жителя, в результате чего совершил с ним столкновение.



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В результате ДТП водитель автомобиля "Фольксваген Гольф" получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.



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