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г.Брест: в результате ДТП травмирован водитель авто VW Golf
07.03.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
06.03.2019 года в 07:45 часов 69-летний житель г.Бреста управлял автомобилем «Фольксваген-Гольф», двигаясь по ул.Зубачева г.Бреста, в направлении от Варшавского шоссе к проспекту Машерова, перед подъемом на мост, не выбрал безопасную дистанцию до остановившегося впереди в результате ДТП, автомобиля «Ауди-100» под управлением местного жителя, в результате чего совершил с ним столкновение.
В результате ДТП водитель автомобиля "Фольксваген Гольф" получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
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06.03.2019 года в 07:45 часов 69-летний житель г.Бреста управлял автомобилем «Фольксваген-Гольф», двигаясь по ул.Зубачева г.Бреста, в направлении от Варшавского шоссе к...
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