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г.Брест: в результате ДТП травмирован водитель авто VW Golf

07.03.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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06.03.2019 года в 07:45 часов 69-летний житель г.Бреста управлял автомобилем «Фольксваген-Гольф», двигаясь по ул.Зубачева г.Бреста, в направлении от Варшавского шоссе к проспекту Машерова, перед подъемом на мост, не выбрал безопасную дистанцию до остановившегося впереди в результате ДТП, автомобиля «Ауди-100» под управлением местного жителя, в результате чего совершил с ним столкновение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64102.php

г.Брест: в результате ДТП травмирован водитель авто VW Golf

В результате ДТП водитель автомобиля "Фольксваген Гольф" получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64102.php

г.Брест: в результате ДТП травмирован водитель авто VW Golf


Уважаемые участники дорожного движения, помните, дорога не прощает ошибок! Выбирайте безопасную скорость движения, будьте всегда внимательны и осторожны и заранее прогнозируйте дорожную обстановку!

 
Теги: Брест
 
 
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  06.03.2019 года в 07:45 часов 69-летний житель г.Бреста управлял автомобилем «Фольксваген-Гольф», двигаясь по ул.Зубачева г.Бреста, в направлении от Варшавского шоссе к...
 
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