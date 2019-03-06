ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ Брестской области усилит контроль за нетрезвыми водителями

07.03.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

На территории Брестской области с 7 марта стартовала трезвая декада под девизом «Пьяному не место за рулем!». В рамках профилактической акции ГАИ усилит контроль за физическим состоянием автомобилистов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64101.php

ГАИ Брестской области усилит контроль за нетрезвыми водителями


Пройдут специальные рейды по выявлению нетрезвых водителей, в том числе и в агропромышленном комплексе. Наряды дорожно-патрульной службы будут максимально приближены к местам массового отдыха, увеселительным и развлекательным заведениям. 

Алкоголь — главный враг безопасности дорожного движения, причина нелепой гибели людей. Наезды, столкновения, опрокидывания происходят на любых участках улиц и дорог, опьяненные алкоголем водители настигают своих жертв в самый неожиданный момент. У пьяного водителя значительно увеличивается время зрительной реакции, что мешает адекватно среагировать при возникновении экстренной ситуации.

Под действием алкоголя исчезает чувство самосохранения, водитель не замечает опасность и не контролирует свои поступки. В таком состоянии человек склонен превышать скорость, совершать рискованные маневры, игнорировать требования светофоров, может не заметить переходящих дорогу пешеходов и стать виновником гибели людей.

Штраф за езду в нетрезвом виде — от 50 до 100 базовых величин с лишением прав сроком на три года. Такое же наказание грозит за отказ от медосвидетельствования на алкоголь. За повторное в течение года нарушение — уголовное дело и конфискация транспортного средства.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными. Если видите, что за руль садится нетрезвый водитель — незамедлительно сообщите об этом по телефону 102. Возможно, Ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  На территории Брестской области с 7 марта стартовала трезвая декада под девизом «Пьяному не место за рулем!». В рамках профилактической акции ГАИ усилит контроль...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сразу два проекта представляют Мозырь на Social Weekend 13
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика