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ГАИ Брестской области усилит контроль за нетрезвыми водителями
07.03.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
На территории Брестской области с 7 марта стартовала трезвая декада под девизом «Пьяному не место за рулем!». В рамках профилактической акции
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На территории Брестской области с 7 марта стартовала трезвая декада под девизом «Пьяному не место за рулем!». В рамках профилактической акции ГАИ усилит контроль...
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