ГАИ Брестской области усилит контроль за нетрезвыми водителями

На территории Брестской области с 7 марта стартовала трезвая декада под девизом «Пьяному не место за рулем!». В рамках профилактической акции ГАИ усилит контроль за физическим состоянием автомобилистов.



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Пройдут специальные рейды по выявлению нетрезвых водителей, в том числе и в агропромышленном комплексе. Наряды дорожно-патрульной службы будут максимально приближены к местам массового отдыха, увеселительным и развлекательным заведениям.



Алкоголь — главный враг безопасности дорожного движения, причина нелепой гибели людей. Наезды, столкновения, опрокидывания происходят на любых участках улиц и дорог, опьяненные алкоголем водители настигают своих жертв в самый неожиданный момент. У пьяного водителя значительно увеличивается время зрительной реакции, что мешает адекватно среагировать при возникновении экстренной ситуации.



Под действием алкоголя исчезает чувство самосохранения, водитель не замечает опасность и не контролирует свои поступки. В таком состоянии человек склонен превышать скорость, совершать рискованные маневры, игнорировать требования светофоров, может не заметить переходящих дорогу пешеходов и стать виновником гибели людей.



Штраф за езду в нетрезвом виде — от 50 до 100 базовых величин с лишением прав сроком на три года. Такое же наказание грозит за отказ от медосвидетельствования на алкоголь. За повторное в течение года нарушение — уголовное дело и конфискация транспортного средства.



Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными. Если видите, что за руль садится нетрезвый водитель — незамедлительно сообщите об этом по телефону 102. Возможно, Ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.