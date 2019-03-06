Медалью Франциска Скорины, Медалью «За трудовые заслуги» и Орденом Почета наградили солигорчан.

Медаль Франциска Скорины получила учительница истории и обществоведения гимназии №1 Солигорска Ольга Журавлевич. Педагогический стаж ее – около 30 лет. Преподает историю Беларуси и всемирную историю в 9-ых и 10-ых классах, обществоведение в 10-11-ых. За свою труд учительница многократно отмечалась грамотами и благодарностями различных инстанций: Солигорского отдела образования спорта и туризма Солигорского райисполкома, Миноблисполкома, Министерства образования Республики Беларусь. Была победителем городского конкурса «Учитель года», награждена Нагрудным знаком Министерства образования «Отличник образования». А вот теперь – новая, самая значимая награда. Ведь медаль Франциска Скорины получают работники науки, образования и культуры за отличные достижения в профессиональной деятельности, значительный личный вклад в развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала, культурного наследия белорусского народа.

Еще одна государственная награда – у директора 4 рудоуправления ОАО «Беларуськалий» Сергея Патиюка. Это Орден Почета. Его удостаиваются за большие достижения в производственной, научно-исследовательской, государственной, социально-культурной, спортивной, общественной и иной деятельности; за высокие производственные показатели в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, связи, торговле, жилищно-коммунальном хозяйстве, бытовом обслуживании населения, на транспорте и в других областях трудовой деятельности. А также за значительные успехи в медицинском обслуживании населения, обучении, воспитании детей и подростков, подготовке их к труду; за достижение высокой производительности труда, улучшение качества продукции, снижение материальных и трудовых издержек на ее изготовление; за внедрение в производство новой техники, технологии, особо ценные изобретения и рационализаторские предложения; за плодотворную государственную и общественную деятельность; за заслуги в развитии экономических, научно-технических, культурных и иных связей между Республикой Беларусь и другими государствами. Сергей Патиюк возглавляет четырехтысячный коллектив Четвертого рудоуправления. Недавно широко отмечалось 40-летие со дня ввода в эксплуатацию первой очереди 4-го Солигорского калийного комбината. Произошло это 14 января 1979 года. Все четыре десятилетия коллектив 4 РУ стабильно и напряженно трудится, достойно справляется с выполнением всех поставленных задач и достигает высоких результатов.