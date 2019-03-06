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Рыбакам на заметку! Лов щуки запрещен с 1 марта на большей части Беларуси

07.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
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26 февраля 2019 13:34 1230

Рыбакам на заметку! Лов щуки запрещен с 1 марта на большей части Беларуси.

Автор: Эдуард Кидяев.

Ловить щуку в Беларуси будет запрещено с 1 марта по 15 апреля. В Витебской области запрет будет действовать с 9 марта по 25 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Рыбакам на заметку! Лов щуки запрещен с 1 марта на большей части Беларуси

В этот период у щуки проходит нерест. «По срокам нереста среди рыб Беларуси щука опережает всех — нерестится в марте-апреле при температуре воды 4-6 градусов. Нерест начинается сразу после таяния льда и проходит у берегов на глубине 0,5-1 м, в южных районах он начинается на 10-15 дней раньше, чем в северных, в озерах начинается позже, чем в реках», — отметили специалисты.

Рыбакам на заметку! Лов щуки запрещен с 1 марта на большей части Беларуси

Щука является своего рода регулятором рыбьего населения. Уничтожение щукой малоценной мелочи, больных и ослабленных рыб способствует лучшему росту ценных видов рыб и оздоровлению их популяций. Будет ли и в дальнейшем водиться в наших водоемах и реках этот «водяной волк», как некоторые называют щуку, зависит от того, насколько продуктивно пройдет период нереста и от охраны вида в это время.

Рыбакам на заметку! Лов щуки запрещен с 1 марта на большей части Беларуси

Сроки и продолжительность нереста зависят от климатических условий и, в первую очередь, от прогрева воды. Разгар наблюдается при температуре 5-7 градусов. Щука — это своего рода регулятор. Она уничтожает малоценную мелочь, больных и ослабленных рыб и способствует тем самым лучшему росту ценных видов рыб и оздоровлению их популяций, добавили в Госинспекции.

Рыбакам на заметку! Лов щуки запрещен с 1 марта на большей части Беларуси

Нарушение этого правила наказывается штрафом (часть 1 статьи 15.35 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях) в размере от 20 до 50 базовых величин.

А вред, нанесенный окружающей среде, возмещается на основании такс, установленных Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, в тройном размере за каждую рыбу, независимо от веса и размера. Таким образом, «стоимость» каждой щуки, выловленной в запретный период, составит девять базовых величин.

Рыбакам на заметку! Лов щуки запрещен с 1 марта на большей части Беларуси

Любителям природы сообщаем телефон «горячей линии» Солигорской межрайонной инспекции: 8(0174)-22-21-56. По этому телефону просим сообщать о фактах браконьерства и нарушениях природоохранного законодательства.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК-НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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26 февраля 2019 13:34 1230 Рыбакам на заметку! Лов щуки запрещен с 1 марта на...
 
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