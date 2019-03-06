Житель Солигорского района застал воров врасплох вернувшись с работы. Жулики задержаны «по горячим следам»



Житель Солигорского р-на застал воров врасплох. Жулики задержаны «по горячим следам». Автор: Эдуард Кидяев. Фото: УВД Миноблисполкома

Оперуполномоченный уголовного розыска Солигорского РОВД Николай Стегарюк получил сообщение о краже из хозпостройки в д. Кривичи и немедленно выбыл на место происшествия. Задержать домушников удалось «по горячим следам» при профессионально грамотном взаимодействии с сотрудниками отдела Департамента охраны.

В дежурную часть Солигорского РОВД поступило сообщение от жителя д. Кривичи, который сообщил о попытке кражи строительных инструментов с его участка. Потерпевший пояснил, что возвращаясь с работы, увидел приоткрытую дверь в хозпостройке, а в полуметре, в кустах, прятался незнакомец. Осознав происходящее, хозяин участка окликнул незваного гостя, тот впопыхах ринулся бежать в сторону поля. По неудачному стечению обстоятельств, телефона под рукой не оказалось, пришлось покинуть участок для вызова сотрудников милиции.



Незамедлительно на место происшествия выбыл оперуполномоченный уголовного розыска Солигорского РОВД лейтенант милиции Николай Стегарюк, который хорошо ориентировался в данной местности и знал прилежащую окрестность. Вслед за оперативником отправился наряд милиции отдела Департамента охраны.



Жуликам всё-таки удалось вынести строительные инструменты на сумму более 250 рублей. Чем руководствовались воришки не понятно, ведь даже тот факт, что их застигли на месте преступления, не остановил отчаянных домушников. Воспользовавшись минутным отсутствием хозяина участка, злоумышленники довели начатое дело до конца.







Во время обследования близлежащей территории сыщик Николай Стегарюк обнаружил следы похитителей, их оказалось двое. Сотрудник милиции начал преследование. И уже спустя 2 км обнаружил один из инструментов, который бросили злоумышленники. Затем в поле зрения попали и сами воришки. Догоняя беглецов по глубокому снегу, лейтенант милиции Стегарюк бросился за одним из них, второй, изменив направление, продолжил бегство к соседней деревне. Едва Николай задержал настигнутого злодея, поступил сигнал от наряда Департамента охраны, спешивших на подмогу. Уже вместе со служебно-розыскной собакой группа милиционеров продолжила розыски второго фигуранта. Собака по кличке Астра хорошо взяла след, она же помогла милиционеру-кинологу Солигорского отдела Департамента охраны младшему сержанту милиции Сергею Григоревичу задержать и второго любителя чужого имущества.





Личности подозреваемых ранее уже фигурировали в криминальных сводках, оба судимые, одному – 35, второму – 36. По всей видимости, именно криминальное прошлое их и объединило и подвигло на совместное «дело». Что касается мотива совершенного преступления – ответ оказался однозначным: таким образом, хотели заработать денег. Как итог в биографию своей жизни «заработали» ещё одну уголовную статью.



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет. Стоит отметить, что с приходом весны в Минской области традиционно поступают заявления о кражах с дачных участков, домов и строений.



Зачастую объектом преступных посягательств становится имущество, которое остаётся без присмотра. В большинстве случаев похищают электроинструменты, строительные материалы, садовый инвентарь, продукты питания, и даже домашних животных. Приезжая после зимы на дачу жители застают разбитые окна, взломанные замки и разбросанные вещи. Чаще пострадавшими оказываются жители домов, расположенных неподалёку от остановок железнодорожного транспорта.



Практика показывает, что причинами и условиями, способствующими совершению хищений из дачных домов, являются беспечность, халатность собственника, не обеспечивающего на должном уровне сохранность, принадлежащего имущества, а в некоторых случаях полное нежелание предпринимать меры по соблюдению минимальных условий направленных на предотвращение противоправных посягательств со стороны криминального элемента.







Для того чтобы уберечь свое имущество, нужно всегда помнить основные правила, соблюдение которых поможет обеспечить его сохранность:



— если выходите, закрывайте двери на все замки, все окна. Эти действия должны стать привычкой и для других членов Вашей семьи;



— избегайте разговоров на тему своего местонахождения, особенно в присутствии чужих людей и детей. Напоминайте детям, о том, что нельзя рассказывать, незнакомым людям о том, кто находиться дома, а также о том, где хранятся ключи от дома или квартиры;



— оборудуйте свою дачу либо гараж, транспортное средство различными доступными техническими приспособлениями, например, бронированными дверями, охранной сигнализацией, видеонаблюдением, не оставляйте в открытом доступе предметы, которые «пользуются стабильным спросом» у злоумышленников;



— никогда не хвастайтесь своим благосостоянием в присутствии малознакомых либо посторонних людей;



— не пускайте в дачный дом и гараж малознакомых людей, учите этому правилу детей;



— если в момент возвращения на дачу, услышите, что в доме кто-то чужой, не пытайтесь его задержать. Необходимо привлечь внимание окружающих, вызвать милицию и запомнить приметы преступника;



— если застанете свое жилище взломанным, ничего не убирайте, не пытайтесь быстро установить, что пропало. Вы уничтожите следы и доказательства преступления.

