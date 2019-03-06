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Стали экономить. Сколько денег белорусы тратят на подарки к 8 Марта

07.03.2019 12:12 — Разное | Tut.by  
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Белорусы стали экономить на подарках к 8 Марта — к такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс.Кассы». Средний чек жителей Беларуси за онлайн-покупки перед праздником в этом году составил 124 рубля, а год назад — 137 рублей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Аналитики учитывали платежи пользователей из Беларуси через «Яндекс.Кассу» за 1−5 марта этого и прошлого годов.

Перед 8 Марта наибольшим спросом у белорусов пользуются одежда, сумки, платки, кошельки и нижнее белье. Средний чек за эти товары — 22 рубля. На книги в этом году тратили в среднем по 13 рублей, а на товары для дома и дачи — 94 рубля.

В топ-10 самых популярных подарков к 8 Марта попали также билеты в кино, театры и на концерты, сувениры, авторские поделки, косметика, парфюмерия, цветы, товары для спорта и туризма, ювелирные украшения, бижутерия, смартфоны, гаджеты, бытовая техника.

К примеру, на билеты в кино, театры и на концерты белорусы в среднем тратили 49 рублей, а на косметику и парфюмерию — 154 рубля. На товары для спорта и туризма — 202 рубля, на украшения и бижутерию — 359 рублей, а на смартфоны и бытовую технику — 228 рублей.

 
 
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Белорусы стали экономить на подарках к 8 марта, к такому выводу пришли аналитики сервиса Яндекс.Кассы. Средний чек жителей Беларуси за онлайн-покупки перед...
 
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