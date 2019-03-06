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С 11 марта в Глусском районе стартует акция «День безопасности. Внимание всем!»

07.03.2019 — Разное | Радзiма  
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С 11 марта в Глусском районе стартует акция «День безопасности. Внимание всем!», посвященная  Всемирному Дню гражданской обороны.

Всемирный День гражданской обороны отмечается с 1990 года с целью пропаганды знаний  о действиях в случае ЧС. День 1 марта выбран не случайно – в этот день вступил в силу Устав Международной организации гражданской обороны (МОГО). Беларусь является в МОГО наблюдателем.  В составе организации сегодня 56 стран. В прошлом году Генеральный секретарь МОГО Владимир Кувшинов посетил с рабочим визитом  подразделения спасателей нашей страны, обсудил итоги и перспективы взаимодействия.

Проблема защиты населения в случае ЧС всегда связана с умением человека правильно вести себя при угрозе жизни и здоровью. Важно помочь сориентироваться и дать знания подрастающему поколению, у которого может не хватать практических навыков.

Первый этап акции «День безопасности. Внимание всем!» пройдет с участием родителей и их детей в бассейне. Также профилактические мероприятия пройдут в учреждениях образования района. Срок проведения — с 11 по 20 марта.

Проведение второго этапа с 21 по 31 марта запланировано  в аг. Заволочицы и аг. Турино. Спасатели расскажут об основных причинах пожаров, о действиях по сигналу «Внимание Всем!», а также  напомнят о  соблюдении детьми правил безопасности  в период весенних каникул. Также, в программе запланирована работа тематических интерактивных площадок МЧС, районного узла газоснабжения, ОО РК «БРСМ», мастер-классы по установке АПИ, использованию огнетушителей, безопасному выжиганию сухой растительности, раздача наглядно-изобразительной и сувенирной продукции профилактической направленности.

 
 
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С 11 марта в Глусском районе стартует акция «День безопасности. Внимание всем!», посвященная  Всемирному Дню гражданской обороны. Всемирный День гражданской...
 
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