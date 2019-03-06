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Оператор горецкой «Бизнес-почты» – о своей работе

07.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Пункт обслуживания корпоративных клиентов «Бизнес-почта» Горецкого РУПС признан лучшим среди структурных подразделений организаций района в прошлом году. Здесь трудится оператор Светлана Пилипчук.

 

Оператор горецкой «Бизнес-почты» – о своей работе
Фото Михаила Левцова

 

Работа специальных центров «Бизнес-почта» — один из приоритетных направлений деятельности предприятия. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям здесь предлагается обширный перечень услуг по забору предназначенных к пересылке отправлений и доставка их в офис, прием корреспонденции и посылок на выделенных местах в отделениях почтовой связи, электронная марка, программные продукты для создания списков партионных отправлений в электронном виде и многое другое.

 

Объем работы немалый, а делать все надо быстро и  безошибочно. Ведь львиная доля отправляемой корреспонденции проходит приоритетным классом. Поэтому навыки у оператора должны быть соответствующими.

 

 

До работы в этой сфере Светлана Пилипчук училась в Могилевском профессиональном электротехническом колледже на оператора связи. Проходила практику в Горецком РУПС. Здесь решила остаться работать. Поначалу трудилась в отделении связи на академии, а потом перевелась в центральное отделение оператором «Бизнес-поч­ты». Сейчас ее рабочий стаж без малого 12 лет.

Выбранная профессия Светлане Пилипчук нравится. Необходимость много общаться с клиентами придает работе динамичность. Интерес к ежедневным обязанностям у оператора не угасает. Потому посетители этого центра остаются довольны качеством и оперативностью обслуживания, внимательным отношением и приветливостью этой милой женщины .

Дмитрий Махомет


 
 
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  Пункт обслуживания корпоративных клиентов «Бизнес-почта» Горецкого РУПС признан лучшим среди структурных подразделений организаций района в прошлом году....
 
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