|
В горецком музее – конкурс от проекта «Детство в наследство»
07.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Проект «Детство в наследство» объявляет конкурс «Фото с выставки».
До конца марта в Горецком историко-этнографическом музее проходит
Условия конкурса:
— сфотографироваться на этой выставке
— подписаться на группы и разместить фото в альбомах:
Учитывается общее количество проголосовавших в соцсетях.
Фотографии принимаются до 25 марта. 24 –27 марта пройдёт голосование. Победит снимок, набравший наибольшее количество голосов.
Приз за первое место – художественно-графический портрет победителя (с конкурсной фотографии либо с фотографии на выбор победителя). Требования к фото обговариваются отдельно, после объявления результатов конкурса в личной переписке или по телефону.
2 и 3 места – эксклюзивный подарок от музея «Детство в наследство».
Награждение победителей состоится 31 марта в 10.00 на торжественном закрытии выставки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект «Детство в наследство» объявляет конкурс «Фото с выставки». До конца марта в Горецком историко-этнографическом музее проходит выставка «Детство в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)