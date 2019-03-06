В горецком музее – конкурс от проекта «Детство в наследство»

Проект «Детство в наследство» объявляет конкурс «Фото с выставки».





До конца марта в Горецком историко-этнографическом музее проходит выставка «Детство в наследство» .

Условия конкурса:

— сфотографироваться на этой выставке

— подписаться на группы и разместить фото в альбомах: Вконтакте , Одноклассники , Facebook , Instagram (присылайте фото в директ).

Учитывается общее количество проголосовавших в соцсетях.

Фотографии принимаются до 25 марта. 24 –27 марта пройдёт голосование. Победит снимок, набравший наибольшее количество голосов.

Приз за первое место – художественно-графический портрет победителя (с конкурсной фотографии либо с фотографии на выбор победителя). Требования к фото обговариваются отдельно, после объявления результатов конкурса в личной переписке или по телефону.

2 и 3 места – эксклюзивный подарок от музея «Детство в наследство».

Награждение победителей состоится 31 марта в 10.00 на торжественном закрытии выставки.