Матч Кубка Федерации между белорусками и австралийками пройдет в Брисбене

20-21 апреля состоится полуфинальный матч теннисного Кубка Федерации между женскими сборными Беларуси и Австралии. Поединок пройдет в Брисбене на «Арене Пэта Рафтера» на хардовом покрытии. Примечательно, что Виктория Азаренко дважды выигрывала турнир WTA в Брисбене в 2009 и 2016 годах, а Александра Саснович в 2018 году добралась до финала этих соревнований.

Белоруски и австралийки встретятся впервые в рамках матча Кубка Федерации. На данный момент сборная Беларуси занимает в рейтинге третье место, команда Австралии – девятое. Австралийки семь раз выигрывали трофей, однако последний раз это случилось в далеком 1974 году. Лучший результат сборной Беларуси на данный момент – выход в финал турнира в 2017 году.

Напомним, в феврале в четвертьфинале Кубка Федерации-2019 белоруски нанесли поражение немкам (4:0), а австралийки были сильнее американок (3:2). В другом полуфинале встретятся сборные Франции и Румынии. Победители данных противостояний в ноябре разыграют между собой главный приз.