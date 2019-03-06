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Матч Кубка Федерации между белорусками и австралийками пройдет в Брисбене

07.03.2019 12:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Матч Кубка Федерации между белорусками и австралийками пройдет в Брисбене
Фото из открытых источников

20-21 апреля состоится полуфинальный матч теннисного Кубка Федерации между женскими сборными Беларуси и Австралии. Поединок пройдет в Брисбене на «Арене Пэта Рафтера» на хардовом покрытии. Примечательно, что Виктория Азаренко дважды выигрывала турнир WTA в Брисбене в 2009 и 2016 годах, а Александра Саснович в 2018 году добралась до финала этих соревнований.

Матч Кубка Федерации между белорусками и австралийками пройдет в Брисбене Белорусские теннисистки одержали победу над немками в матче Кубка Федерации

Белоруски и австралийки встретятся впервые в рамках матча Кубка Федерации. На данный момент сборная Беларуси занимает в рейтинге третье место, команда Австралии – девятое. Австралийки семь раз выигрывали трофей, однако последний раз это случилось в далеком 1974 году. Лучший результат сборной Беларуси на данный момент – выход в финал турнира в 2017 году.

Напомним, в феврале в четвертьфинале Кубка Федерации-2019 белоруски нанесли поражение немкам (4:0), а австралийки были сильнее американок (3:2). В другом полуфинале встретятся сборные Франции и Румынии. Победители данных противостояний в ноябре разыграют между собой главный приз.

 
 
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Хозяева поединка определились с местом проведения матча и покрытием, на котором соперницам предстоит выявить лучшего.
 
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