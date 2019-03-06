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В Бресте 69-летний пенсионер-водитель врезался в легковой автомобиль

07.03.2019 12:19 — Разное | Аргументы и факты  
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В Бресте 69-летний пенсионер-водитель врезался в легковой автомобиль
ГАИ Бреста и Брестской области

Как стало известно, авария произошла утром 6 марта в Бресте. 69-летний водитель "Фольксваген-Гольф" двигался по улице Зубачева.

В Бресте 69-летний пенсионер-водитель врезался в легковой автомобиль В Бресте маршрутка насмерть сбила 10-летнего школьника

Перед подъемом на мост мужчина выбрал неправильную дистанцию до остановившегося впереди после ДТП автомобиля "Ауди-100". В результате "Фольксваген-Гольф" врезался в "Ауди-100".

По информации ГАИ Бреста, 69-летний водитель получил телесные повреждения. К счастью, травмы оказались легкими и после осмотра медиками он был отпущен домой.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента.

 
Теги: Брест
 
 
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Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 6 марта.
 
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