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С 11 марта изменится движение городского автобуса №6
07.03.2019 — Разное | Слуцк Город
С понедельника, 11 марта, вносятся изменения в движение городских автобусов по маршруту №6 «ДСУ-9 – Льнозавод», сообщается на сайте Автобусного парка №2.
В будние дни продлевается рейс временем отправления от остановочного пункта «Льнозавод» в 06:50 до остановочного пункта «Пос. Ивановский», время отправления от остановочного пункта «Пос. Ивановский» при движении в обратном направлении – в 07:18.
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С понедельника, 11 марта, вносятся изменения в движение городских автобусов по маршруту №6 «ДСУ-9 – Льнозавод», сообщается на сайте Автобусного парка №2.
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