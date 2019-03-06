С 11 марта изменится движение городского автобуса №6





С понедельника, 11 марта, вносятся изменения в движение городских автобусов по маршруту №6 «ДСУ-9 – Льнозавод», сообщается на сайте Автобусного парка №2.

В будние дни продлевается рейс временем отправления от остановочного пункта «Льнозавод» в 06:50 до остановочного пункта «Пос. Ивановский», время отправления от остановочного пункта «Пос. Ивановский» при движении в обратном направлении – в 07:18.



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