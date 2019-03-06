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Праздничные выходные: ГАИ усилит контроль за физическим состоянием водителей

07.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Параллельно с  «Берегите детей!», которая продлится до 15 марта, ГАИ Минской области с 7 по 11 марта проведёт профилактическую акцию «Трезвый водитель», направленную на пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

Об этом сайту SlutskGorod сообщил инспектор ДПС ГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов.

В ходе мероприятия будут созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности. Несение нарядов милиции будет приближено к местам расположения объектов торговли спиртными напитками и увеселительных заведений (кафе, дискотеки, сельские клубы), массового отдыха, особенно в выходные дни, в вечернее и ночное время.

ГАИ Минской области призывает граждан не оставаться равнодушными и безучастными! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 102.

 
 
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Параллельно с «Берегите детей!», которая продлится до 15 марта, ГАИ Минской области с 7 по 11 марта проведёт профилактическую акцию «Трезвый водитель».
 
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