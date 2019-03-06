Праздничные выходные: ГАИ усилит контроль за физическим состоянием водителей

Параллельно с «Берегите детей!» , которая продлится до 15 марта, ГАИ Минской области с 7 по 11 марта проведёт профилактическую акцию «Трезвый водитель», направленную на пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

Об этом сайту SlutskGorod сообщил инспектор ДПС ГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов.

В ходе мероприятия будут созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности. Несение нарядов милиции будет приближено к местам расположения объектов торговли спиртными напитками и увеселительных заведений (кафе, дискотеки, сельские клубы), массового отдыха, особенно в выходные дни, в вечернее и ночное время.