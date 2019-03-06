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Как будут ходить городские и пригородные автобусы на больших выходных
07.03.2019 — Разное | Слуцк Город
В связи с переносом рабочих дней работа городского пассажирского транспорта 8 марта будет осуществляться по графику воскресенья, сообщили в администрации АП-2.
Курсирование автобусов на пригородных маршрутах 8 марта будет осуществляться по расписанию пятницы, кроме:
Движение автобуса по междугородному маршруту «Слуцк–Бобруйск» будет осуществляться 7 и 10 марта. А в субботу, 9 марта, движение по маршруту отменено.
Справки по телефонам: 114, 8(01795)5-23-75, +375(29)109-52-37.
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В связи с переносом рабочих дней работа городского пассажирского транспорта 8 марта будет осуществляться по графику воскресенья, сообщили в администрации АП-2.
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