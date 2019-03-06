Как будут ходить городские и пригородные автобусы на больших выходных

В связи с переносом рабочих дней работа городского пассажирского транспорта 8 марта будет осуществляться по графику воскресенья, сообщили в администрации АП-2.

Курсирование автобусов на пригородных маршрутах 8 марта будет осуществляться по расписанию пятницы, кроме:

Слуцк-Солигорск ч/з Радково (отменен),

Слуцк-Греск (время отправления от АВ «Слуцк» в 06:55 вместо 05:55).

Движение автобуса по междугородному маршруту «Слуцк–Бобруйск» будет осуществляться 7 и 10 марта. А в субботу, 9 марта, движение по маршруту отменено.

Справки по телефонам: 114, 8(01795)5-23-75, +375(29)109-52-37.



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