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В Слуцке будут судить бывшего замдиректора кадетского училища

07.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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В суде Слуцкого района 11 марта начнется судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора по воспитательной работе ГУО "Минское областное кадетское училище", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Обвиняемый, находясь при исполнении служебных обязанностей, незаконно подменял методы воспитания методами физического насилия, чтобы оказать на воспитанников психологическое и физическое воздействие. Он бил несовершеннолетних, систематически словесно унижал их честь и личное достоинство.

Таким образом, бывший заместитель директора обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 426 УК.

 
 
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В суде Слуцкого района 11 марта начнется судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора по воспитательной работе ГУО...
 
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