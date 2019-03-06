В египетском музее нашли утерянные артефакты из гробницы Тутанхамона

В хранилище Луксорского археологического музея древностей в Египте обнаружили коробку со считавшимися утерянными артефактами из гробницы фараона Тутанхамона. Об этом сообщает Live Science.



Фото: Luxor Museum

«Это самое захватывающее открытие в моей карьере. Удивительно, что после всех этих лет мы все еще можем разгадывать секреты Тутанхамона», — говорит Мохаммед Атва, директор Луксорского музея.

Сотрудники музея обнаружили пропавшие части миниатюрной лодки (мачту, оснастку и нос), изначально найденной в гробнице фараона Тутанхамона в 1922 году британским археологом Говардом Картером. Они находились в коробке, обернутой газетой, датированной 1933 годом. В музейных архивных записях указывается, что эти объекты считались утерянными с 1973 года.

В древнем Египте в гробницах элитарной части общества часто оставляли миниатюрные копии предметов, которые могли понадобиться знати в загробной жизни. Найденная лодка — как раз такой случай. Лодка должна была помочь фараону в рыбной ловле и морских путешествиях.

Тутанхамон — фараон Древнего Египта из XVIII династии Нового царства, правивший приблизительно в 1332−1323 годах до нашей эры.