ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В египетском музее нашли утерянные артефакты из гробницы Тутанхамона

07.03.2019 12:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В хранилище Луксорского археологического музея древностей в Египте обнаружили коробку со считавшимися утерянными артефактами из гробницы фараона Тутанхамона. Об этом сообщает Live Science.


Фото: Luxor Museum

«Это самое захватывающее открытие в моей карьере. Удивительно, что после всех этих лет мы все еще можем разгадывать секреты Тутанхамона», — говорит Мохаммед Атва, директор Луксорского музея.

Сотрудники музея обнаружили пропавшие части миниатюрной лодки (мачту, оснастку и нос), изначально найденной в гробнице фараона Тутанхамона в 1922 году британским археологом Говардом Картером. Они находились в коробке, обернутой газетой, датированной 1933 годом. В музейных архивных записях указывается, что эти объекты считались утерянными с 1973 года.

В древнем Египте в гробницах элитарной части общества часто оставляли миниатюрные копии предметов, которые могли понадобиться знати в загробной жизни. Найденная лодка — как раз такой случай. Лодка должна была помочь фараону в рыбной ловле и морских путешествиях.

Тутанхамон — фараон Древнего Египта из XVIII династии Нового царства, правивший приблизительно в 1332−1323 годах до нашей эры.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Артефакты находились в коробке, обернутой газетой, датированной 1933 годом.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте 69-летний пенсионер-водитель врезался в легковой автомобиль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика