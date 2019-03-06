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Лукашенко: сила белорусского народа в целеустремленных, самоотверженных, преданных родине и семье людях

07.03.2019 12:13 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды многодетным матерям и заслуженным деятелям различных сфер, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава, сообщила пресс-служба главы государства.

"Не так давно в адрес мужчин звучали поздравления с Днем защитников Отечества, а сегодняшний день окрашен ожиданием весеннего женского праздника - 8 Марта. С недавних пор мы объединяем эти торжества, чтобы собрать вместе доблестных мужчин - кадровых военных, сотрудников силовых структур и наших дорогих женщин, успешных в профессии, многодетных матерей, посвятивших жизнь великому предназначению. Вручить лучшим из лучших заслуженные государственные награды", - сказал А.Лукашенко во время церемонии.

По словам главы государства, все, кто служит Отечеству, продолжая славные традиции поколения воинов-победителей, являются оплотом суверенитета страны, защитниками своего народа. "Сильные, надежные, отважные - вы достойный пример для молодежи", - подчеркнул он.

"Дорогие женщины, мы преклоняемся перед вами, восхищаемся вашей мудростью, терпением, умением совмещать семейные заботы и профессиональный долг, быть опорой для родных и близких. Мы бережно относимся к многодетным матерям - настоящим героиням своего времени. Мы, мужики, хоть иногда и кичимся, но вы должны знать, что все, что мы делаем, мы делаем только ради вас. Не было бы вас, мы никаких благородных подвигов и поступков не совершали бы", - продолжил президент.

Он обратил внимание, что сила белорусского народа, а значит, и государства - в таких людях, целеустремленных и самоотверженных, преданных родине, семье и своему делу. "Офицерские погоны, тем более генеральские, - это символ мужественности, отваги и верности долгу. Орден Матери - символ женственности и сохранения семейного очага. Признание профессиональных достижений - символ таланта и трудолюбия", - отметил глава государства.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды многодетным матерям и заслуженным деятелям различных сфер, а также генеральские погоны...
 
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