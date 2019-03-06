Покупка С-400 не означает отказа Турции от Patriot - вице-президент Турции

Приобретение российских зенитных ракетных систем С-400 не означает, что Турция не заинтересована в покупке американских противоракетных комплексов Patriot, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на вице-президента Турции Фуата Октая.

"Закупка российских ЗРС С-400 не означает отказа Анкары от приобретения американских систем Patriot", - пишет агентство со ссылкой на Ф.Октая.

Ф.Октай отметил, что "Турции нужны системы ПРО, и если Анкара и Вашингтон договорятся по условиям контракта, то этот вопрос также может быть решен".

По словам вице-президента, решение Турции о закупке в России С-400 основывается лишь на национальных интересах и является собственным выбором Анкары.

Также Ф.Октай рассказал, что в Турции ожидают начало поставок российских систем С-400 в июле 2019 года. Ранее сообщалось, что Анкара рассчитывает начать эксплуатацию системы к октябрю.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен выходить из сделки по С-400 и считает вопрос закрытым.

"Что касается С-400, то сделка уже состоялась, и вопрос об отступлении от нее даже не стоит", - сказал президент в интервью телеканалу 24TV.

Он добавил, что "вероятно, вслед за С-400 мы переключимся на С-500".

В декабре 2018 года стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Турции комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд.

Турция дважды отклоняла предложение по Patriot, первый раз в пользу китайских комплексов, второй - в пользу С-400.

США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

США также пригрозили пересмотреть договоренности об участии Турции в программе создания истребителей F-35 в том случае, если Анкара не откажется от приобретения российских С-400.

"Мы совершенно четко предупредили Турцию, что потенциальное приобретение С-400 приведет к пересмотру ее участия в программе F-35 и рискам, касающимся передаче ей вооружений в будущем", - сказал ранее представитель госдепартамента США Роберт Палладино

Он добавил, что это также может вылиться в применение США санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций".