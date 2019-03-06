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15-летнюю Ребекку ищут более двух недель. Девочка пропала из дома старшей сестры

07.03.2019 12:53 — Разное | СТВ  
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Новости Германии. С момента исчезновения 15-летней Ребекки из дома ее сестры в Берлине прошло более двух недель. Девочка до сих пор не найдена. Главным подозреваемым остается супруг сестры.

По информации Bild, Ребекка исчезла в понедельник – 18 февраля. В ночь перед пропажей девочка ночевала в доме у своей старшей сестры Джессики, а на утро собиралась пойти в школу, где так и не появилась. Возможно, в день пропажи девочка встала рано и вышла на улицу, с собой у нее было фиолетовое одеяло. Именно с ним подростка, предположительно, видели несколько свидетелей.

Мать девочки не могла связаться с дочерью – ее телефон был выключен, а сообщения в мессенджерах не были прочитаны.

15-летнюю Ребекку ищут более двух недель. Девочка пропала из дома старшей сестры
Ребекка. Фото: Polizei Berlin

Обстоятельства пропажи девочки странные. Полиция расследует, что могло случиться с Ребеккой. Поиски начались спустя три дня, потому что, по словам правоохранителей, это стандартная ситуация, когда подростки убегают из дома и в течение этого времени  возвращаются обратно. Однако никаких известий от Ребекки до сих пор нет.

Корреспонденты Bild попытались восстановить хронологию событий и понять, что могло случиться в то утро.

В день исчезновения старшая сестра девочки вышла из своего дома в 7 утра, чтобы отвести своего ребенка в детский сад. Сестра не заглядывала в комнату, где спала Ребекка, чтобы не будить ее, поэтому неизвестно в то время девочка была дома или уже нет.

Примечательно то, что около 6 утра муж сестры Ребекки по имени Флориан вернулся домой после работы.

15-летнюю Ребекку ищут более двух недель. Девочка пропала из дома старшей сестры
Флориан. Фото: Polizei Berlin

Мама не могла связаться с Ребеккой больше часа. Джессика, которой после 7 утра не было дома,  сообщила матери, что подростку нужно позже в школу и что не стоит волноваться. Однако телефон девочки был выключен, и женщина позвонила зятю, который и сообщил, что Ребекки уже нет дома – она ушла со своими вещами и одеялом. Этот разговор состоялся около 8:30 утра.

Мать сообщила, что последний раз телефон Ребекки был подключен к Wi-Fi в доме сестры около 8 утра.

С каждым днем ​​надежда найти девочку живой исчезает. Подозрения в первую очередь упали на Флориана. Предположительно, он мог иметь отношение к исчезновению. Мужчину сначала задержали, но спустя время отпустили. Через несколько дней Флориан снова был задержан – ордер на арест был выдан прокурором. Полиция не сообщает подробности расследования, но отмечает, что между показаниями мужчины и результатами расследования есть противоречия.

Флориан утверждает, что он спал с 6 до 8:30 утра, пока ему не позвонила теща. Однако есть данные, что мужчина переписывался в мессенджере в это время.

Сейчас полиция обратилась к общественности с заявлением об информации о малиновом Renault и фиолетовом одеяле, с которым ушла девочка. Автомобиль был зафиксирован камерами в день исчезновения Ребекки 18 февраля, а также и на следующий день между Берлином и Фpaнкфуpтoм-нa-Oдepe. Ключи от автомобиля были только у Флориана. Полиция считает, что свидетели могут помочь дать ответы на вопросы, куда направлялась машина или рассказать, где находился Флориан в то время. Мужчина сейчас отказывается давать показания.
 
 
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Новости Германии. С момента исчезновения 15-летней Ребекки из дома ее сестры в Берлине прошло более двух недель. Девочка до сих пор не найдена. Главным подозреваемым...
 
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