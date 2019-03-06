|
Последнюю песню Игоря Лученка для «Песняров» исполнили в студии СТВ
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец – Валерий Скорожонок.
Что Вы исполните для наших женщин сегодня?
Валерий Скорожонок, певец:
Песня в исполнении Валерия Скорожонка – в видеоматериале.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец – Валерий Скорожонок. Зачем Валерий Скорожонок 8 марта ходит к Вечному огню и почему Мулявин...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)