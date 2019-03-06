У берегов Новой Зеландии произошли два сильных землетрясения

Новости Новой Зеландии. Два мощных землетрясения произошли у берегов Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Подземные толчки были зафиксированы в Тихом океане. Их магнитуда составляла 6,2. По интенсивности сотрясений обе подземные бури оцениваются как разрушительные. Информации о возможных жертвах не поступало.