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У берегов Новой Зеландии произошли два сильных землетрясения
Новости Новой Зеландии. Два мощных землетрясения произошли у берегов Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подземные толчки были зафиксированы в Тихом океане. Их магнитуда составляла 6,2. По интенсивности сотрясений обе подземные бури оцениваются как разрушительные. Информации о возможных жертвах не поступало.
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Новости Новой Зеландии. Два мощных землетрясения произошли у берегов Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подземные толчки были...
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