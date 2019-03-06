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2500 евро за шлёпанцы: в Национальном парке Италии ввели штрафы для туристов
Новости Италии. На такой шаг власти пошли из-за постоянно застревающих в горных регионах путешественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дело в том, что в парке в Лигурии очень много крутых склонов и узких тропинок. Соответственно, чтобы спасти туристов, приходится задействовать вертолеты. Час полета обходится примерно в 5000 евро.
К слову, размер штрафа будет зависеть от того, сколько усилий было потрачено на спасение нарушителя.
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Новости Италии. На такой шаг власти пошли из-за постоянно застревающих в горных регионах путешественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело в...
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