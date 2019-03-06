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В Пинском ГРОЧС расскажут школьникам о поступлении в специализированный лицей МЧС

07.03.2019 — Разное | Полесская правда  
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Как сообщил корреспонденту pinsknews.by заместитель начальника Пинского горрайотдела по ЧС Д.В. Кохнюк, Пинский ГРОЧС осуществляет подготовку дел юношей, проходящих обучение в 6 классах, к поступлению в специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь.

В Пинском ГРОЧС расскажут школьникам о поступлении в специализированный лицей МЧС
Приём осуществляется по конкурсу на основании письменных вступительных испытаний по учебным предметам «Математика», «Русский язык» или «Белорусский язык» (по выбору), а также при отсутствии медицинских противопоказаний к обучению. Зачисление проводится по конкурсу на основании суммы баллов, набранных на вступительных испытаниях и контрольных цифр приёма.

Вне конкурса зачисляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, при условии получения на вступительных испытаниях отметок не ниже 4 (четырёх) баллов по каждому предмету. Также по отдельному конкурсу осуществляется зачисление детей, родителям которых предоставлялась адресная социальная помощь в 2019 году.

Обучающиеся лицея находятся на полном государственном обеспечении, которое включает в себя бесплатное обмундирование, 5-разовое питание, проживание и медицинское обслуживание.

После окончания лицея МЧС, при наличии отметки 7 и выше по всем предметам в аттестате (на последнем году обучения),выпускники имеют право поступления в различные вузы силовых структур страны без сдачи ЦТ.

За дополнительной информацией обращайтесь в отдел кадров Пинского горрайотдела по ЧС по адресу:
г. Пинск, ул. 60 лет Октября, д. 7, тел. 8 (0165) 64-11-08.

Государственное учреждение образования «Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь» создано 25 мая 2004 года постановлением Совета Министров № 612 по инициативе, а также при поддержке руководства МЧС и Гомельского облисполкома с целью осуществления мер по государственной защите детства, возрождения территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Лицей расположен на территории бывшего пионерского лагеря «Сельмашевец». Благодаря усилиям Правительства Республики Беларусь, МЧС и Гомельского облисполкома за короткий срок на его базе удалось создать современный образовательный комплекс.

Лицей является современным учреждением общего среднего образования с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне, направленных на подготовку учащихся к поступлению в высшие учебные заведения МЧС Республики Беларусь и других органов государственного управления. Здесь в течение 5-ти лет (с 7-го по 11-й классы) в условиях круглосуточного проживания проходят обучение юноши, которые завершили обучение в  6-м классе общеобразовательного учебного заведения.

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