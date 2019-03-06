В Пинском ГРОЧС расскажут школьникам о поступлении в специализированный лицей МЧС

Как сообщил корреспонденту pinsknews.by заместитель начальника Пинского горрайотдела по ЧС Д.В. Кохнюк, Пинский ГРОЧС осуществляет подготовку дел юношей, проходящих обучение в 6 классах, к поступлению в специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь.



Приём осуществляется по конкурсу на основании письменных вступительных испытаний по учебным предметам «Математика», «Русский язык» или «Белорусский язык» (по выбору), а также при отсутствии медицинских противопоказаний к обучению. Зачисление проводится по конкурсу на основании суммы баллов, набранных на вступительных испытаниях и контрольных цифр приёма.

Вне конкурса зачисляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, при условии получения на вступительных испытаниях отметок не ниже 4 (четырёх) баллов по каждому предмету. Также по отдельному конкурсу осуществляется зачисление детей, родителям которых предоставлялась адресная социальная помощь в 2019 году.

Обучающиеся лицея находятся на полном государственном обеспечении, которое включает в себя бесплатное обмундирование, 5-разовое питание, проживание и медицинское обслуживание.

После окончания лицея МЧС, при наличии отметки 7 и выше по всем предметам в аттестате (на последнем году обучения),выпускники имеют право поступления в различные вузы силовых структур страны без сдачи ЦТ.

За дополнительной информацией обращайтесь в отдел кадров Пинского горрайотдела по ЧС по адресу:

г. Пинск, ул. 60 лет Октября, д. 7, тел. 8 (0165) 64-11-08.