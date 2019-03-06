Все слова и песни вам, дорогие женщины!

У кого-то из великих французов есть слова «Самым великолепными излишками являются излишки благодарности».

Эта благодарность благодатным потоком изливается в эти дни на прекрасную половину человечества – женщин. И говорят ее на самом высоком государственном уровне, на уровне руководителей областной, городской, районной власти. Это глубоко символично и по державному мудро, что среди забот и хлопот государственной важности и наш президент, и руководители областей, районов находят время накануне Международного женского дня встретиться с представительницами слабого пола. Потому что слабый он только в стихах. Как бы там ни было, а будущее нации воспитывается на коленях женщины. Что заложит в души и умы мать с самого раннего детства, не поколеблет ни улица, ни другие а-социальные «Университеты жизни».





Если женщины перестанут рожать, станут бессильными самые мощные идеологии. Как славно, что наше государство это понимает и делает многое, чтобы поддержать женщину и ребенка, помочь молодым семьям, поддержать тех, кто попадает в тяжелое жизненное положение, дает надежду молодым семьям и семьям, воспитывающим детей, надежду на будущее.

В преддверии праздник в райисполкоме состоялась встреча председателя Ивьевского районного исполнительного комитета Александра Ивановича Булака с лучшими представительницами женщин района.













На встречу были приглашены те, кто на протяжении всей жизни с достоинством несет свое высокое призвание — быть Женщиной. А еще это были 10 женщин – представительниц руководящих кадров.

Добрые светлые слова приветствия от главы района, цветы, ценные подарки. Традиционная встреча еще раз показала, как важно сказать и слова благодарности, и слов признательности, и слова восхищения.

Лучшие солисты города и детские коллективы украсили эту встречу своими творческими подарками.





