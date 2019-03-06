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Все слова и песни вам, дорогие женщины!

07.03.2019 — Разное | Ивьевский край  
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У кого-то из великих французов есть слова «Самым великолепными излишками являются излишки благодарности».

Эта благодарность благодатным потоком изливается в эти дни  на прекрасную половину человечества – женщин. И говорят ее на самом высоком государственном уровне, на уровне руководителей областной, городской, районной власти. Это глубоко символично и по державному мудро, что среди забот и хлопот государственной важности и наш президент, и руководители областей, районов находят время  накануне Международного женского дня встретиться с представительницами слабого пола. Потому что слабый он только в стихах. Как бы там ни было, а будущее нации воспитывается на коленях женщины. Что заложит в души и умы мать с самого раннего детства, не поколеблет ни улица, ни другие а-социальные  «Университеты жизни».

Все слова и песни вам, дорогие женщины!

Если женщины перестанут рожать, станут бессильными самые мощные идеологии. Как славно, что наше государство это понимает и делает многое, чтобы поддержать женщину и ребенка, помочь молодым семьям, поддержать тех, кто попадает в тяжелое жизненное положение, дает надежду молодым семьям и семьям, воспитывающим детей, надежду на будущее.

В преддверии праздник в райисполкоме состоялась встреча председателя Ивьевского районного исполнительного комитета Александра Ивановича Булака с лучшими представительницами женщин района.

Все слова и песни вам, дорогие женщины!

Все слова и песни вам, дорогие женщины!

Все слова и песни вам, дорогие женщины!

На встречу были приглашены те, кто на протяжении всей жизни с достоинством несет свое высокое призвание — быть Женщиной. А еще это были 10 женщин – представительниц руководящих кадров.

Добрые светлые слова приветствия от  главы района, цветы, ценные подарки. Традиционная встреча еще раз показала, как важно сказать и слова благодарности, и слов признательности, и слова  восхищения.

Лучшие солисты города и детские коллективы украсили эту встречу своими творческими подарками.

Все слова и песни вам, дорогие женщины!
Все слова и песни вам, дорогие женщины!

 
 
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У кого-то из великих французов есть слова «Самым великолепными излишками являются излишки благодарности». Эта благодарность благодатным потоком изливается в...
 
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