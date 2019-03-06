Чудесный подарок для всех женщин

Вновь с первыми днями весны встречаем мы самый теплый, самый нежный, самый весенний праздник — День женщин. И разом вдруг становятся джентльменами мужчины, и теплеет мир вокруг от сияющих женских глаз.





В преддверии этого события в зале Ивьевского центра культуры и досуга состоялся торжественный вечер, посвященный мамам и дочерям, девушкам и бабушкам — женщинам разных возрастов, тем, кто является представительницами слабого пола, но такой сильной и прекрасной половины человечества.





Поздравить женщин города и района пришел на это торжество председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак. Он отметил великую роль женщины в нашем современном обществе, в деле воспитания детей, сохранения семьи, на производств общественной деятельности. Он высказывал большую благодарность за добросовестный и ответственный труд, за любовь, за заботу.

Прекрасным подарком всем женщинам стало выступление ансамбль песни, музыки и танца «Белые Росы» — своеобразной культурной визитки города Гродно, коллектива с мировой известностью. Это был чудесный вечер, наполненный музыкой, радужной палитрой костюмов артистов ансамбля.

Билеты на концерт этого великолепного ансамбля женщинам трудовых коллективов, учреждений и организаций вручили районные организации: РОО «Белая Русь, ОО «Белорусский союз женщин», ОО «Белорусский фонд мира», профсоюзные организации.









Свои поздравления высказали и конферансье Ивьевского центра культуры и досуга, а также детское трио одного из эстрадных кружков этого центра.



