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Чудесный подарок для всех женщин

07.03.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Вновь с первыми днями весны встречаем мы самый теплый, самый нежный, самый весенний праздник — День женщин.  И разом вдруг становятся джентльменами мужчины, и теплеет мир вокруг от сияющих женских глаз.

Чудесный подарок для всех женщин

В преддверии этого события в зале Ивьевского центра культуры и досуга состоялся торжественный вечер, посвященный мамам и дочерям, девушкам и бабушкам — женщинам разных возрастов, тем, кто является представительницами слабого пола, но такой сильной и прекрасной половины человечества.

Чудесный подарок для всех женщин

Поздравить женщин города и района пришел на это торжество председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак. Он отметил великую роль женщины в нашем современном обществе, в деле воспитания детей, сохранения семьи, на производств  общественной деятельности. Он высказывал большую благодарность за добросовестный и ответственный труд, за любовь, за заботу.

Прекрасным подарком всем женщинам стало выступление ансамбль песни, музыки и танца «Белые Росы» —  своеобразной культурной визитки города Гродно, коллектива с мировой известностью. Это был чудесный вечер, наполненный музыкой,  радужной палитрой костюмов артистов ансамбля.

Билеты на концерт  этого великолепного ансамбля женщинам трудовых коллективов, учреждений и организаций вручили районные организации: РОО «Белая Русь, ОО «Белорусский союз женщин», ОО «Белорусский фонд мира», профсоюзные организации.

Чудесный подарок для всех женщин

Чудесный подарок для всех женщин

Свои поздравления высказали и конферансье Ивьевского центра культуры и досуга, а также детское трио одного из эстрадных кружков этого центра. 

Чудесный подарок для всех женщин

 
Теги: Гродно
 
 
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Вновь с первыми днями весны встречаем мы самый теплый, самый нежный, самый весенний праздник — День женщин.  И разом вдруг становятся джентльменами мужчины, и...
 
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