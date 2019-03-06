На Гродненщине раньше срока проснулись клещи

Раннее появление клещей в последние годы становится обыденной ситуацией, хотя наиболее привычным сезоном для этих паразитов считается период с марта по ноябрь. Когда температура воздуха прогревается до плюс 5 градусов и выше, клещи появляются из прошлогодней листвы и травы. Пробуждение клещей, вызванное теплой для февраля погодой, традиционно первыми ощутили жители южных областей — Гродненщины и Брестчины.

клещей . Все они произошли на территории Пинского, Пружанского, Кобринского и Брестского районов. В пяти случаях паразиты были заражены боррелиозом. Троим из пострадавших еще нет и 17 лет. В последние годы клещи в Бресте просыпаются в январе и активничают вплоть до декабря. Об этом свидетельствуют данные энтомологических наблюдений. Например, в прошлом году последний инцидент с членистоногим зафиксирован 23 декабря. В этом году первый укус зарегистрирован 7 января: на территории Брестского района пострадал ребенок, на которого упал клещ с поленницы дров. По данным на 5 марта, на территории Брестчины уже зарегистрировано семь укусов. Все они произошли на территории Пинского, Пружанского, Кобринского и Брестского районов. В пяти случаях паразиты были заражены боррелиозом. Троим из пострадавших еще нет и 17 лет.

заместитель главного врача Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Анжела Воробей: Ситуацию по Гродно озвучила

- У нас уже есть два случая укуса клещей. Первый зафиксирован 28 февраля в Гродно. Инцидент произошел в зеленой зоне микрорайона Вишневец. Второй случай зарегистрирован 5 марта в пригороде Лиды на территории частного дома. В прошлом году первые случаи укусов клещей мы фиксировали в марте. Всего за март было отмечено семь инцидентов.

В основном клещи атакуют на частных подворьях, дачных участках и в лесопарковых зонах. А тут еще дачный сезон, когда люди массово поедут за город, не за горами. Поэтому энтомологи напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности.





Для этого нужно выбирать максимально закрытую одежду, пользоваться репеллентами и осматривать себя и домашних животных после прогулки.

Примерно в одном случае из ста клещ может инфицировать нас энцефалитом или болезнью Лайма. Профилактическое лечение наиболее эффективно в первые два-три дня после укуса. Поэтому если клещ все-таки укусил, то от него нужно как можно скорее избавиться. Ни в коем случае нельзя выдергивать его самостоятельно. Обратитесь в ближайшую поликлинику или травмпункт.